Cote d'Ivoire: BEPC SESSION 2021 - Le taux de réussite national estimé à 41,27%

Les candidats aux examens du Bepc session 2021 sont désormais situés sur leur sort. Les résultats de ces évaluations certificatives ont été proclamés hier mardi 06 juillet 2021. Sur les 509.609 candidats, ce sont effectivement 468.668 candidats dont 222.017 filles et 246.651 garçons qui ont pris part aux compostions.

Et ce sont 193.398 candidats qui ont été déclarés admis pour cette session, soit un taux national de réussite de 41,27 % contre 53,17 % en 2020. « Le taux de réussite national connait un recul de 11,9 points par rapport à 2020 », a précisé la directrice des Examens et Concours (DECO), Mme Dosso Mariam Nimaga, lors d'un pointpresse tenu hier dans les locaux de cette structure sous tutelle du ministère de l' Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Elle a indiqué que les incidents techniques ont porté sur les épreuves physiqueschimie. Lesquelles ont été corrigées sur instruction de la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné, et dans le respect des procédures en vigueur.

« Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les trois zones de composition. A ce jour, toutes les activités précédant la proclamation des résultats sont achevées » a-t-elle rassuré. Exprimant ainsi au nom de la ministre sa gratitude à tous les DREN/DDEN, au personnel du secteur éducation-formation, aux gestionnaires des centres d'examen et aux commandements de la gendarmerie et de la police nationales dont la prompte réactivité et la mobilisation franche ont permis un déroulement correct de la session du BEPC jusqu'à son terme. Concernant les statistiques par genre, 101.820 garçons, soit 41,28 %, sont admis contre 91.578 filles, soit 41,25 %.

Les garçons ont connu un meilleur taux d'admission que les filles. Comme l'année dernière, les résultats ne feront pas l'objet de proclamation publique. Les précautions sanitaires exigent toujours le respect de cette disposition. Pour ce qui est des réclamations, le délai est de 72 heures à compter d'aujourd'hui mercredi 07 juillet à 7h30 min. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le lundi 12 juillet 2021 à 14h.