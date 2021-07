Maroc: La Vision prospective de SM le Roi permettra au Maroc de répondre à ses besoins en vaccins (Chef du gouvernement)

Rabat — La Vision prospective de SM le Roi Mohammed VI permettra au Royaume de répondre à ses besoins futurs en vaccins et de satisfaire les demandes d'autres Etats, notamment du Continent africain, a affirmé, jeudi, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani.

Un communiqué publié à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue par visioconférence, indique que M. El Otmani a rappelé que ce Conseil se tient quelques jours après la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, présidée lundi par SM le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Fès.

La Vision prospective du Souverain permettra aussi le transfert de la technologie vers le Royaume, a-t-il souligné, relevant qu'il s'agit d'un pas très important dans ce processus, qui vient s'ajouter aux autres performances réalisées grâce aux Hautes Orientations Royales, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et ses effets socio-économiques.

Ce nouveau projet, a-t-il dit, permettra de capitaliser l'expérience du Royaume qui représente une série de "success-stories" en matière de lutte anti-Covid, déplorant, toutefois, une hausse, pour la deuxième semaine consécutive, du nombre de contaminations à la Covid-19 et des cas critiques, ce qui exige, a-t-il insisté, un niveau très élevé de prudence et de vigilance.

M. El Otmani a, dans ce sens, indiqué que le gouvernement avait décidé de tenir à distance les réunions de son Conseil en vue de donner un signal à l'ensemble des citoyennes et citoyens quant à la nécessité d'élever le niveau de vigilance et de prudence et de respecter strictement les mesures préventives suite à un certain relâchement observé dans certains milieux et régions.

Le Chef du gouvernement a ainsi appelé les citoyennes et citoyens à prendre conscience de l'importance du respect des mesures de précaution en vue de préserver la santé de tous, au moment où certains pays sont contraints de réimposer le confinement sanitaire ou de durcir les mesures de déplacement, ainsi que celles relatives à certaines professions et activités.

Il a, en outre, plaidé pour davantage de mobilisation collective afin de maintenir la pandémie sous contrôle, réitérant ses vifs remerciements à tous les cadres et administrations, et à leur tête le personnel de la santé, les services sécuritaires et les autorités territoriales, qui se sont mobilisés pour assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination qui se poursuit à un rythme raisonnable, au vu de la cadence de production du vaccin à l'échelle mondiale.