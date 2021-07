Maroc: Education - L'ICESCO signe un mémorandum d'entente avec trois compagnies technologiques internationales

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a signé avec Hewlett-Packard (HP), Classera et Mirai un mémorandum d'entente conjoint pour la coopération à la mise en œuvre de programmes en matière d'éducation dans les pays du monde islamique, visant à bâtir un nouveau modèle éducatif, qui soutiendra l'apprentissage à distance, contribuera au développement du processus de transformation numérique dans l'éducation et favorisera la promotion de l'éducation numérique.

Le mémorandum a été signé par l'ambassadeur Khaled Fateh Al-Rahman, superviseur du secteur des partenariats et de la coopération internationale à l'ICESCO, M. Salah Al Ouardi, Directeur général de HP Inc Maroc, M. Mahmoud Al Jabri, Directeur des partenariats internationaux à Classera, et Mme Christine Carlin Nasser Qudsi, co-directrice de Mirai.

Il vise à fournir un ensemble de supports pédagogiques à même de développer les compétences dans les domaines de la culture d'information, ainsi que des systèmes de gestion du processus d'apprentissage, des systèmes d'information pour les étudiants, une bibliothèque numérique et des solutions virtuelles, outre d'œuvrer au développement de l'enseignement numérique, de l'apprentissage et des stratégies de sa maîtrise à distance.

Les termes dudit mémorandum incluent la coopération dans la réalisation des objectifs communs, notamment à travers l'échange d'informations et d'expériences entre les différentes parties, le partage d'expériences en matière de formation, l'amélioration des systèmes nationaux de données éducatives dans les États membres de l'ICESCO, la présentation de modèles d'expériences optimales et l'établissement de centres de développement pour la transformation numérique dans les États membres.