Maroc: Fabrication au Maroc du vaccin anti-Covid-19 - Le Royaume veut faire de son leadership une nouvelle marque de solidarité africaine (analyste paraguayen)

Asunción — Le Maroc est en train de conforter son leadership dans le domaine sanitaire dont il veut faire une nouvelle marque de solidarité avec les pays africains, a indiqué l'éminent analyste politique paraguayen, Ignacio Martinez.

Réagissant au lancement par SM le Roi Mohammed VI du projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, l'expert et auteur paraguayen a souligné que le Royaume se dirige vers une autosuffisance en la matière, dans l'objectif de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie continentale et mondiale.

Et de mettre en avant l'envergure de ce projet ambitieux qui vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid19 par mois, à travers la mobilisation d'un investissement global de l'ordre de 500 millions de dollars.

La coopération entre le Maroc et la Chine dans ce projet, qui s'inscrit dans le prolongement de l'entretien téléphonique du 31 août 2020 entre SM le Roi et le président chinois, "fournira également une grande source de travail dans le cadre d'une alliance à même de contribuer à l'effort international de lutte contre la pandémie", a-t-il ajouté.

Pour lui, "cette synergie public-privé renforce la souveraineté sanitaire du Royaume et consacre la projection internationale du Maroc, comme elle renforce sa vocation de prestataire de sécurité sanitaire dans son environnement régional et continental. Ce positionnement stratégique vise à atténuer, arrêter et mettre fin à un mal qui génère aujourd'hui douleur et deuil dans le monde".

"La signature des conventions relatives à la fabrication et la mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins ne peut être que saluée. C'est une étape stratégique qui consacre le leadership du Maroc en Afrique et sa projection internationale dans ce domaine", a relevé l'analyste politique.