Angola: Le MINSA réaffirme son engagement en faveur de la municipalisation des services de santé

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné, ce jeudi, la municipalisation des services de santé comme une priorité de l'Exécutif, pour promouvoir, de manière sûre et progressive, le concept de proximité entre prestataires et bénéficiaires de soins.

Selon la ministre, qui s'exprimait lors de la séance d'ouverture du premier Congrès international de médecine organisé par l'Université privée d'Angola (UPRA), la décentralisation de la gestion publique nécessite l'intervention et la participation des citoyens dans la sphère des intérêts communs, s'impliquant dans la question des choix de santé qui se font au niveau local.

Pour Sílvia Lutucuta, la municipalisation est le concept d'un réseau de soins de santé primaires, ce qui nécessite l'application de mécanismes et l'utilisation d'instruments opérationnels pour qu'elle connaisse un véritable succès.

Sílvia Lutucuta a ajouté que la municipalisation a un lien étroit avec le changement de l'échelle territoriale de la prise de décision et de l'action du gouvernement, une question qui entre dans le cadre de la politique de santé de l'État angolais.

Le premier Congrès international de médecine a le soutien du ministère de la Santé de l'Angola et comprend la tenue de conférences et de tables rondes sur des questions liées à la santé publique, promues par des professionnels et des entités liées à l'exercice d'activités de santé et d'enseignement, de recherche et développement de programmes spécifiques.

En plus de l'Angola, des cadres de Cuba, du Brésil et du Portugal y participent, qui débattront de sujets tels que « L'importance de la zone hospitalière », « La perspective de la santé publique avec Covid-19 », « L'accident et la morbidité et la mortalité par traumatisme», entre autres, en partenariat avec la Fédération Mondiale de l'Enseignement Médical et le Centre Polyclinique Universitaire (CEPOU), au format Zoom virtuel.