Angola: La Santé publique dans le pays se concentre sur les principales endémies

Luanda — La directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, a déclaré ce jeudi, à Luanda, que les grandes endémies (paludisme, tuberculose et VIH/SIDA), les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et juvénile constituent les principaux défis de santé publique dans le pays.

Selon la responsable, qui n'a fourni aucune donnée, il y a les maladies chroniques non transmissibles, la malnutrition, l'augmentation des traumatismes dus aux accidents de la route, le changement climatique, le manque d'accès aux nouvelles technologies et le Covid-19.

Helga Freitas a évoqué les défis de la santé publique en Angola lors du premier Congrès international de médecine organisé par l'Université privée d'Angola (UPRA), dans le but de promouvoir une réflexion au sein des professionnels, professeurs, chercheurs et étudiants de santé, autour des défis de la santé publique.

Helga Fretas a souligné la nécessité d'investir continuellement dans les soins de santé primaires, mettant l'accent sur la municipalisation de ces services, et d'investir dans les déterminants de la santé liés à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement de l'environnement, à l'électricité et à l'éducation des communautés.

En tant que responsable, la municipalisation des services de santé facilite l'égalité d'accès à ces services pour tous les citoyens, donnant la possibilité de mettre en œuvre sur leur territoire tous les soins inhérents au bien-être de la population.

Elle a également souligné l'élaboration de plans de santé municipaux et provinciaux pour améliorer les soins de santé primaires, ainsi que l'intensification de la stratégie de proximité des équipes mobiles avec les communautés.

La responsable a estimé que le défi actuel est lié à la pandémie du Covid-19, mettant l'accent sur la vaccination, une situation qui a exacerbé le système de santé.

Le premier Congrès international de médecine a le soutien du ministère de la Santé de l'Angola et comprend la tenue de conférences et de tables rondes sur des questions liées à la santé publique, promues par des professionnels et des entités liées à l'exercice d'activités de santé et d'enseignement, de recherche et développement de programmes spécifiques.

En plus de l'Angola, des cadres de Cuba, du Brésil et du Portugal y participent, qui débattront de sujets tels que « L'importance de la zone hospitalière », « La perspective de la santé publique avec le Covid-19 », « L'accident et la morbidité et la mortalité par traumatisme» , entre autres, en partenariat avec la Fédération Mondiale de l'Enseignement Médical et le Centre Polyclinique Universitaire (CEPOU), au format Zoom virtuel.