Maroc: Légère hausse de l'IPC à Oujda en mai

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la ville d'Oujda a connu une hausse de 0,2% en mai dernier par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 0,2% et de l'indice des produits non alimentaires de 0,3%, indique une note de la direction régionale de l'Oriental du Haut-commissariat au plan (HCP).

Les prix des produits alimentaires ont connu entre avril et mai 2021 des hausses notamment pour les «poissons et fruits de mer» avec 6,2%, les «viandes» avec 3%, le «sucre, confiture, miel, chocolat et confiseries» avec 1,4%, les «légumes» avec 0,6% et le «café, thé et cacao» et les «eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» avec 0,2%, rapporte la MAP.

En revanche, les prix ont diminué de 7,3% pour les «fruits», de 1,0% pour le «lait, fromage et oeufs» et de 0,3% pour le «pain et céréales».

Pour les produits non alimentaires, la hausse des prix a concerné essentiellement les «restaurants, cafés et établissements similaires» avec 2,5% et les «carburants et lubrifiants pour véhicules de tourisme» avec 1,0%.

Comparé au même mois de l'année précédente, l'IPC a enregistré une hausse de 1,7% au cours du mois de mai 2021. Ceci est le résultat de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 1,5% et de celui des produits non alimentaires de 1,9%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 0,6% pour la «santé» à une hausse de 10,2% pour le «transport».

Concernant les cinq premiers mois de l'année 2021, l'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,4% par rapport à la même période de 2020, due à la baisse de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,2% et à la hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,8%.