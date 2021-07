Congo-Kinshasa: Ministère du Plan - L'Ambassadeur Mike Hammer croit en l'ouverture des opportunités pour le développement du pays

L'Ambassadeur des USA en RDC, Mike Hammer croit fermement en l'ouverture des opportunités pour le développement de la République démocratique du Congo. Il l'a fait savoir le mardi 6 juillet 2021, lorsqu'il était reçu en audience par le Ministre du plan, Christian Mwando Nsimba Kabulo.

Lors de ce tête-à-tête, le Ministre du plan a manifesté l'intérêt pour un financement dans la réhabilitation des infrastructures sociales de base et surtout des routes de desserte agricole en RDC. En plus, il a exprimé auprès de son hôte, le retour de l'USAID dans le fonds de contrepartie.

De cette audience, Mike Hammer a trouvé que l'occasion était propice pour l'ouverture des opportunités et la bonne coopération entre les USA et la République démocratique du Congo. «C'était un plaisir de rencontrer le Ministre du Plan Mwando pour discuter dans le cadre de notre partenariat privilégié entre les Etats-Unis et la RDC, ce qu'on peut faire ensemble pour assister le développement du pays, de l'importance de la lutte contre la corruption, aussi comment améliorer le climat des affaires pour attirer des investisseurs de grandes entreprises américaines», a déclaré Mike Hammer.

Les deux hommes ont parlé également sur les opportunités dans le secteur agricole. « Nous avons spécialement discuté sur les opportunités qu'il y a dans le secteur agricole parce que la RDC a un potentiel énorme et j'espère qu'on peut faire des progrès pour attirer des investisseurs américains et aussi le fait que le Président de la République a signé l'ordonnance sur le DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) qui peut faciliter les efforts à l'Est pour mettre fin aux conflits armés», renchérit le diplomate Américain.

Le Ministre d'Etat en charge du plan, Christian Mwando, multiplie des rencontres avec différents partenaires du gouvernement, comme c'est le cas ce jour avec le numéro 1 de la diplomatie américaine en RDC afin de recevoir l'aide nécessaire pour le bien-être de congolais.