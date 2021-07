Congo-Kinshasa: Pour lutter contre la Covid-19 - Stephen Bwansa appelle les congolais à se faire vacciner

Depuis la confirmation de la troisième vague de la Covid-19 en RDC, observée au début du mois de juin par le comité de la riposte à Kinshasa, plusieurs congolais demeurent sceptiques face à cette réalité.

Une situation qui pourrait occasionner la montée exponentielle des cas de contamination. C'est dans cette logique que Stephen Bwansa, un compatriote vivant en Chine, a exhorté les congolais à accepter de se faire vacciner. Pour lui, les vaccins contre Covid-19 ne présentent aucun inconvénient pour la santé. Il l'a fait savoir lors d'un entretien téléphonique, mercredi 23 juin dernier, avec l'Agence Congolaise de Presse (ACP).

La charité bien ordonnée commençant par soi-même, Stephen Bwansa a indiqué que lui-même et sa famille ont déjà été vaccinés avec le vaccin produit par l'institut biologique de Chine dénommé " Covid-19 Vaccine (VeroCell) Inactivated". Tout en rassurant qu'il n'y aura pas de complication pour le vaccin. «Nous n'avons à ce jour enregistré aucun cas de complication après», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a encouragé toutes les communautés congolaises vivant en Asie et particulièrement en Chine à mieux s'informer et à acquérir auprès des responsables gouvernementaux et des autorités sanitaires des pays où ils sont résidents pour se faire vacciner avec les vaccins de leur choix.

Ainsi, il a enfin exhorté avec insistance les compatriotes vivant au pays à faire confiance à la science et à prendre des dispositions sanitaires adéquates afin de se faire vacciner pour la sécurité et le bien-être de tous. Car, la meilleure manière de vaincre ce virus du siècle est de se protéger, et avoir un bon sens de responsabilité.