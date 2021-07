Congo-Kinshasa: Belafric - 20 ans des loyaux services rendus aux congolais

Depuis sa création en 2001 jusqu'à ce jour, Belafric, cette agence de fret aérien et maritime dont le siège se trouve à Mont-Fleury, ne cesse d'émerveiller les congolais en général, et les kinois, en particulier, par la qualité de ses services.

20 ans après, quoi de plus normal pour la Patronne de cette agence, le number one comme disent les anglais, la Fondatrice Régine Assani, de quitter le royaume de Belgique pour la terre qui l'a vue naître, son cher et beau pays, la République Démocratique du Congo pour des festivités prévues à cet effet, du mardi 6 au vendredi 9 juillet 2021 au siège de cette agence, sur l'avenue de la Paix.

Au cours de ces 20 dernières années, Belafric, au service de la Nation congolaise pour satisfaire ses clients, a su prendre l'immensité de la richesse et du dynamisme qui caractérisent la RDC. Au cours desdites festivités marquant le 20ème anniversaire de l'agence Belafric, le Congo tout entier sera célébré au cœur du festival "Village Kongo". Un concept innovant et unique, mis en place pour découvrir la diversité culturelle de la République Démocratique du Congo et saisir les nouvelles opportunités d'affaires.

Par le truchement de ses stratégies, Belafric exhibe des initiatives qui mettent en relation des investisseurs institutionnels et privés pour accompagner techniquement et financièrement Cinq cents porteurs de projets venant de toutes les vingt-six provinces de la RDC et même de la diaspora. Elle contribue à l'amélioration des conditions de travail de ses employés en créant des structures d'accompagnement basées sur l'éthique professionnelle, elle valorise un travail stable et un salaire raisonnable, dans le souci de lutter contre des immigrations clandestines dont a souffert le pays durant des décennies.

L'agence de transport Belafric poursuit un objectif majeur. Celui de faire découvrir, connaitre et valoriser les identités culturelles de la RD Congo.

La Présidente Fondatrice de Belafric et Initiatrice du Festival "village Kongo", Régine Assani, fière du travail abattu avec maestria durant deux décennies, n'a pas manqué des mots pour remercier tous ceux-là qui l'ont soutenue depuis toujours, ses collaborateurs ainsi que tous ses clients vivant en Belgique et en RDC, et, revenir, en quelques mots, sur la genèse de son projet de créer une agence de fret. « J'étais la première femme à me lancer dans cette aventure. Mon souhait a toujours été d'améliorer continuellement la qualité des services de BELAFRIC », a-t-elle indiqué.

Rappelons que Régine Assani est une femme d'affaire pleine de talents. Juste après un cursus académique en commerce extérieur et gestion d'entreprise, elle s'est lancée dans ce domaine de fret, en 2001. Pionnière dans le secteur du groupage d'envoi de colis, elle ouvre ses bureaux à Bruxelles et à Kinshasa la même année.