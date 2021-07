Congo-Kinshasa: Décès d'un congolais de 56 ans après vaccination - Jean-Jacques Mbungani promet d'apporter des éclaircissements sur les causes de cette disparition inattendue

Jean-Jacques Mbungani, Ministre national de santé publique, hygiène et prévention a signé un communiqué publié lundi 5 juillet, dans lequel il appelle la population au calme et assure que les recherches sont ouvertes pour déterminer les véritables causes du décès inopiné d'un concitoyen.

Le ministre de tutelle promet d'apporter des éclaircissements sur les causes ayant conduit à la mort de ce compatriote de 56 ans, quelques heures après avoir reçu sa première dose de vaccin anti-Covid-19, à Kinshasa.

A en croire ce communiqué officiel, Jean- Jacques Mbungani indique qu'une équipe d'experts sanitaires indépendants a été mobilisée pour mener des enquêtes approfondies. Ainsi, les conclusions de ces investigations seront présentées.

"Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention a été saisi à la suite d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux évoquant le décès d'un compatriote survenu le lendemain du jour de sa vaccination contre le Covid-19 à Kinshasa. Nous nous associons à la douleur de la famille et proches à qui nous présentons nos sincères condoléances. En complément aux investigations menées par nos services, le groupe d'experts indépendants composé d'éminents professeurs d'Université et de spécialistes en la matière sont déjà mobilisés quant à ce et nous donnera les conclusions de son rapport. En attendant, nous appelons la population au calme et promettons de faire toute la lumière dans les prochains jours concernant les causes de ce décès", renseigne le communiqué.

Selon les premières informations, l'homme aurait été vacciné le 03 juillet dernier dans un site de vaccination de la capitale. Jusque-là les renseignements recueillis précisent que les effets secondaires qu'il a développés ne sont pas ceux reconnus à la vaccination, notamment la syncope et le choc anaphylactique qui peuvent se manifester 15 à 30 minutes après la vaccination. Il y a également la thrombose qui peut apparaître 4 à 20 jours après l'administration du vaccin.

Qu'à cela ne tienne, le numéro 1 de la Santé se dit convaincu que la vaccination demeure la meilleure stratégie de prévention contre ce virus extrêmement dangereux.