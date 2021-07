Congo-Kinshasa: Recensement et identification de la population - Sama Lukonde met en place une commission interministérielle chargée de rédiger une feuille de route

Dans le but de doter chaque congolais d'une carte d'identité et organiser des élections crédibles en 2023, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a tenu, le lundi 5 juillet à son cabinet de travail, une réunion interministérielle avec quatre membres du Gouvernement : M. Aselo Okito Daniel, Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières ; M. Mwando Nsimba Christian, Ministre d'Etat, Ministre du Plan ; M. Kazadi Kadima Nzuji Nicolas, Ministre des Finances et M. Kolongele Eberande, Ministre du Numérique.

Des responsables des services spécialisés dans le domaine du recensement et d'identification de la population ont été également conviés à cette séance de travail notamment, M. Richard Ilunga, Directeur Général de l'Office National de l'Identification de la Population, et M. Roger Shulungu Rukina, Directeur Général de l'Institut National des Statistiques (INS). Il ressort de cette réunion interministérielle que le chef du gouvernement a instruit qu'une commission spéciale soit mise en place pour produire, endéans 10 jours, une feuille de route du processus de recensement et d'identification des congolais en perspective des élections de 2023.

«Ce lundi 5 juillet, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a invité quatre ministres, de l'intérieur, du Numérique, du plan et des finances, pour échanger, pour la toute première fois, sur le processus du recensement et d'identification de la population congolaise. Tout le monde le sait, en 2023, le pays devra organiser les élections nationales.

C'est pour cette raison que Monsieur le Premier Ministre a voulu nous inviter ce jour, pour qu'ensemble les 4 ministères et les services spécialisés rattachés, de manière à nous permettre de voir ce que nous devons commencer à faire. Il y a toute une voie à suivre. Pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place pour que d'ici dix jours un cahier des charges soit soumis au Gouvernement pour que le pays soit informé de ce qu'il y a à faire d'ici- là pour les élections », a déclaré en substance le Ministre de l'intérieur, Daniel Aselo Okito, à l'issue de l'audience.