Congo-Kinshasa: Musique - Sortie du single « Ata Mpiaka » ce samedi

Le nouveau morceau de Noëlla Ndaya sera disponible, dès ce 10 juillet, d'abord sur YouTube et les radios locales, puis le samedi suivant, le 17 juillet, l'on pourra le suivre sur les traditionnelles plateformes de téléchargement et les télévisions.

Alors que son dernier morceau, Promotion canapé, présent sur YouTube depuis six mois tourne déjà bien, Noëlla Ndaya nous revient avec un autre titre qu'elle va lancer à partir de Kinshasa. Ata Mpiaka ou Malgré la misère, la galère, c'est selon, en français, est le troisième extrait d'un album que peaufine la chanteuse en ce moment. C'est au fil de ses titres que Noëlla entend se dévoiler aux mélomanes de son pays natal qui ne la connaisse encore que bien peu. Et, en ce qui concerne le single à venir dans quelques heures, Le Courrier de Kinshasa tient d'elle cette confidence : « Dans mon prochain morceau, j'interpelle les femmes comme les hommes sur les dangers de la prostitution ».

Le titre étant en lingala, l'on ose penser que cette fois, Ata Mpiaka est chanté en lingala d'un bout à l'autre. Si elle s'amuse à voguer dans les langues étrangères, dans African Woman (I love you Mama) elle le fait en anglais et en français dans Promotion canapé, cela n'empêche pas Noëlla de chanter en lingala et de jouer de la rumba. Elle nous a confirmé à cet effet que si dans les deux précédents titres elle nous a servi de l'afrobeat, elle sait autant s'y faire avec notre légendaire rumba congolaise prisée dans le monde.

Elle nous a dit : « De la rumba, j'en fais mais nous sommes tous un peu dans l'air du temps ! ». Et de son avis, ce patrimoine congolais est appelé à s'enrichir : « La rumba congolaise a toujours des beaux jours devant elle mais elle doit de toute façon évoluer... Elle doit subir d'autres influences pour ne pas disparaître ». Et de renchérir : « J'ai été à Abidjan pour la promotion mais je vous jure que les amoureux de la rumba sont nombreux ». Un petit bémol : « C'est le marketing et la communication autour de la rumba qui fait également défaut ». Et en ce qui la concerne, elle nous prévient : « Dans l'album qui est en cours d'élaboration, j'ai pas mal de morceaux rumba justement ».

Hisser la musique congolaise au top

Son univers musical est varié, Noëlla ne demande qu'à le faire découvrir ici. S'il faut revenir à African Woman, sorti à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine 2020, c'est un mélange d'azonto nigérian et de ndombolo congolais exprimé à travers les riffs de guitare. Et, ce qu'elle veut, c'est offrir le meilleur. Les mélomanes peuvent s'assurer qu'elle s'est décidée d'y travailler. « Mon souhait c'est que la musique congolaise redevienne numéro dans l'Afrique toute entière et dans le monde », nous a-t-elle affirmé. Elle y croit dur comme fer : « Nous en sommes capables vu que la RDC regorge des talents. Les talents congolais sont inexploités et il nous manque des structures dignes de hisser la musique congolaise au top ».

Prête à défendre les couleurs nationales encore plus qu'elle ne s'y est déjà engagée à partir de la Belgique, Noëlla a résolu : « Je veux me battre à mon niveau afin que la musique congolaise regagne ses lettres de noblesse ». Plus particulièrement, elle a dit : « La RDC n'a plus de très grandes divas pour hisser haut son drapeau. Avec toute humilité, je pense être outillée pour relever le défi ». Ainsi, poursuit-elle dans une adresse aux dames de la scène musicale locale, « mon message à la femme artiste congolaise, c'est qu'elle doit challenger les artistes masculins. On est à la traîne ».