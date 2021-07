Afrique: Peinture - Jean David Nkot, le peintre activiste

Exploitation illégale des ressources naturelles en Afrique, le travail des jeunes, l'identité des personnes en exil, crise migratoire, injustice sociale, sont autant des thèmes abordés par cet artiste peintre camerounais dans son art.

La notion de la condition humaine constitue la ligne directrice de son travail, qu'il s'agisse de l'ensemble des inégalités qui existent entre les individus ou de la manière dont ces derniers se perçoivent entre eux. L'artiste veut, par ses œuvres, changer les choses. Jean-David Nkot dénonce également l'apathie des gouvernements, l'indifférence de la communauté internationale envers les victimes de l'immigration. Il peint des victimes marquées par la violence de leur situation, l'indifférence à laquelle elles sont confrontées.

Dans sa série d'œuvres « Life in your hands », il dresse le portrait de jeunes travailleurs sur un fond cartographique. Sur la carte de cette ville imaginaire recouvre un portrait, une silhouette que l'on devine, celui d'un enfant, d'un jeune homme. « Faire la lumière sur les réalités de la société dans laquelle nous vivons, parler des injustices et des violences, est très important pour moi. Personne ne devrait ignorer le comportement des humains envers les autres. Je préfère dénoncer ce que je vois plutôt que de ne rien dire et d'être complice », a indiqué Jean David Nkot.

Dans une autre série d'œuvres intitulée « The shodaws of space », l'artiste pose la question de l'identité de la personne en exil. « Cet enfant, dans un camp de réfugiés, quelle sera son identité. Les camps sont des zones grises. Quel lieu sera indiqué sur l'acte de naissance », s'interroge l'artiste.

Dans le même sillage, « Human @ condition » exposée en juin dernier à Paris en France, Jean-David Nkot livre une réflexion engagée autour de portraits de creuseurs de minerais pour informer le public et surtout dénoncer les conditions de travail dans ce milieu mais aussi les conséquences dramatiques de la mauvaise gestion des mines en Afrique.

Pour réaliser cette série d'œuvres, pour mieux représenter ces creuseurs, il a lu tout ce qu'il a pu sur l'extraction minière en Afrique, particulièrement en RDC et au Rwanda. « Ce qui est important pour eux, c'est ce qu'on appelle la dignité de soi. Qu'ils gagnent honnêtement leur vie mais quand on se retrouve dans un système contre lequel on ne peut pas se battre, cela est difficile », explique l'artiste.

Etain, charbon, uranium, coltant sont autant des richesses extraites par ces ouvriers à l'Est du Kongo-Central. Mais, les ouvriers qui travaillent à son extraction ne bénéficient pas des richesses de leurs sols. « Il est inacceptable qu'un Etat soit riche en minerais mais qu'il n'y ait pas le développement dans son pays. C'est aussi une critique de nos Etats, complices d'une certaine manière de cette exploitation », a-t-il conclu.