Sénégal: Les immortelles chansons d'Afrique - « Seven seconds » de Youssou Ndour

« Seven seconds » reste encore aujourd'hui une des chansons majeures dans la carrière de Youssou Ndour. Ce morceau combat le racisme, l'animosité, les vices qui gangrènent l'innocence de l'enfance. Il fusionne électro et rythmes africains.

Enregistré aux USA grâce au label « Columbia » en format Compact Disque (CD) et en disque vinyle, ce single est le fruit de la collaboration entre les artistes Youssou N'dour et Nenneh Cherry, d'une part, et les producteurs Johnny Dollar, de son vrai nom Jonathan Sharp et Cameron Mc Vey (le mari de Nenneh Cherry), d'autre part. Il porte la référence RPM 660508.

« Seven Seconds » est un des singles les plus aboutis, et aussi une des chansons cultes de Youssou Ndour, écrite avec Neneh Cherry, chanteuse d'origine Suédoise. Ce titre fera partie de l'album de Ndour : « Guide ». Avec ce titre, l'artiste enchaîne tous les succès et obtient plusieurs récompenses, dont un disque d'or. Lors de sa parution en 1994, la chanson est au top de tous les charts européens.

« Boul ma sene, boul ma guiss madi re nga fokni mane. Khamouma li neka thi sama souf ak thi guinaw». « Ne me regarde pas de loin, ne regarde pas mon sourire en pensant que je ne sais pas ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de moi ». L'artiste s'adresse à celle ou celui qui en le considérant comme un noir préfère le regarder de loin plutôt que de s'approcher de lui pour mieux le connaître. Le fait de le regarder de loin s'apparente à la ségrégation raciale. Le Sénégalais poursuit pour dire que même s'il peut sourire cela ne fait pas de lui un ignorant. Son sourire peut être assimilé au reflet d'un homme de paix, épris de justice et de cohésion face au racisme qui dicte sa loi dans ce monde cruel. C'est sans doute la raison pour laquelle cette mélopée a été écrite en wolof, anglais et français. C'est un tube fédérateur.

Considéré comme le prince du Mbalax, Youssou Madjiguène Ndour est né le 1er Octobre 1959 à Dakar, au Sénégal. Il commence son immense carrière dans le « Super Diamono ». En 1979, il crée avec El Hadj Faye l'ensemble « Super Etoile de Dakar ». En 1987, il est à côté de Peter Gabriel pour deux concerts au Madison Square Garden de New York. En 1988, il est en tournée mondiale avec des stars comme Sting, Peter Gabriel et Tracy Chapman. Ces concerts sont donnés par Amnesty International. Ainsi, il devient vedette internationale. En 1997, il intervient dans la chanson « So Why » composée par Wally Badarou pour la réconciliation africaine. Youssou Ndour a reçu plusieurs distinctions honorifiques en reconnaissance de ses œuvres. Meilleur artiste africain en 1996, meilleur album de musique du monde en 2005 par les Grammy Awards et Docteur Honoris Causa de l'université Yale aux USA en 2018.