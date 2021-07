Congo-Brazzaville: Gouvernance judiciaire - L'UE engagée à aider le Congo

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Raul Mateus Paula, a réitéré le 8 juillet à Brazzaville la volonté de l'UE d'accompagner le gouvernement congolais dans l'amélioration de la gouvernance judiciaire. Il s'est adressé à l'ouverture de la 3e édition du dialogue sectoriel avec le gouvernement congolais sur la justice et les droits humains.

Présidée par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, cette rencontre a regroupé les chefs de missions diplomatiques des pays de l'UE et la partie congolaise. Les échanges ont porté sur la démocratie, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité et les rapports entre les pouvoirs publics et la société civile.

L'objectif de l'UE est d'accompagner le Congo à améliorer ses services judiciaires. A l'issue de la réunion, les deux parties ont adopté quelques recommandations parmi lesquelles la modernisation de la justice congolaise, la formation du personnel judiciaire et l'amélioration des conditions de détention au sein des commissariats et établissements pénitentiaires. De même, elles ont exigé la ratification des conventions relatives au respect des droits humains, des peuples autochtones et de la société civile.

« La corruption, ce fléau qui gangrène le monde et qui empêche le développement est un sujet stratégique. Nous saluons l'engagement pris par le chef de l'Etat lors de sa campagne électorale pour combattre ce phénomène. L'UE aidera le Congo dans la promotion de la démocratie, de l'Etat de droit et des peuples autochtones », a indiqué Raul Mateus Paula.

Pour améliorer l'appareil judicaire congolaise, le ministre de la Justice a souligné qu'en dépit des difficultés conjoncturelles, le gouvernement tient à la création de nouveaux tribunaux et à la construction de nouvelles prisons.

« Le gouvernement s'attèle aussi au recrutement, à la formation des magistrats, veille au respect des droits des plus démunis, des peuples autochtones et à assurer la formation des détenus, conformément aux instructions du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso », a déclaré Aimé Ange Wilfrid Bininga.