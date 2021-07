Maroc: L'investissement public attendu à 230 MMDH en 2021 (Bilan gouvernemental)

Rabat — Le volume d'investissement public au Maroc devrait atteindre 230 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, malgré la conjoncture difficile due à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, grâce à la création du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, ressort-il d'un rapport sur le bilan de l'action du gouvernement 2017-2021.

Sur la période 2017-2021, l'investissement public s'est élevé, en moyenne annuelle, à 201,6 MMDH, contre 146,1 MMDH durant la période 2007-2007, précise la même source.

"En application aux Hautes Orientations Royales, le gouvernement a doublé ses efforts afin de renforcer l'investissement public, notamment dans les secteurs prioritaires, à l'instar de l'enseignement, la santé et les énergies renouvelables. Ces efforts se sont accompagnés par la création d'un nouveau système de gestion d'investissement public, basé sur la performance, l'efficacité et la mobilisation de sources de financement nouvelles et innovantes", fait savoir le rapport.

L'investissement public contribue à stimuler la commande publique et par conséquent, à la création d'emplois dans le secteur privé, le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale, l'amélioration de climat des investissement et d'attractivité du Maroc, et d'une façon globale, la résilience du tissu économique national.

Les crédits d'investissement du budget général ont doublé depuis 2007, les efforts d'investissement ayant été renforcés en moyenne annuelle avec un montant budgété de 73,6 MMDH durant la période 2017-2021, contre 56,6 MMDH entre 2012-2016 et 42,9 MMDH entre 2007-2011.

Le taux d'exécution des crédits d'investissement au titre du budget général de l'Etat s'est nettement amélioré, passant de 53% en 2012 à près de 79% en 2018, ce qui témoigne des efforts déployés par l'Etat pour améliorer l'exécution des investissements publics et diminuer les délais de paiement des commandes publiques.

En outre, le document fait savoir que le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de nombreuses stratégies sectorielles, notamment la nouvelle génération de stratégies ambitieuses lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il s'agit entre autres de "Génération Green 2020-2030" qui succède au Plan Maroc Vert (PMV) et qui vise notamment l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs (350.000 à 400.000 ménages) à travers la mobilisation d'un million d'hectares de terres collectives, et de la stratégie "Forêt du Maroc".

Il est également question de la mise en œuvre du plan d'accélération industrielle 2021-2023, qui a pour objectif la substitution de 34 MMDH d'importations, et des plans de relance des secteurs du tourisme, d'artisanat, de l'économie sociale afin de surmonter la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19).