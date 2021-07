Ile Maurice: Un Slovaque arrêté pour escroquerie de Rs 29 millions

Marek Fuzak, un Slovaque de 40 ans a été arrêté ce jeudi 8 juillet 2021 sous une accusation provisoire d'escroquerie.

Ce délit d'un montant de Rs 29 600 000, il l'a commis au préjudice d'un de ses compatriotes, un directeur de compagnie du même âge. Une déposition avait été faite contre le suspect au Central Criminal Investigation Department (CCID), le 20 janvier 2020.

Ce sont les hommes de l'inspecteur Thakoor et du sergent Doorbeejun de la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie qui ont procédé à l'arrestation de Marek Fuzak dans une villa à Mont Choisy ce jeudi matin. Après la déposition de son compatriote, le dossier de cette enquête avait été confié à la CID de Grand-Baie.

Marek Fuzak a été informé de l'accusation retenue contre lui, à quoi il a fait valoir son droit au silence. Après sa comparution au tribunal de Pamplemousses, il a été maintenu en cellule policière.

Dans sa déposition le plaignant a déclaré être détenteur d'un permis de résident sous l'acquisition de property scheme. C'est au cours de ses vacances à Maurice qu'il avait fait la connaissance de Marek Fuzak en 2019. Une bonne relation s'est tissée entre les deux hommes. Depuis la Slovaquie avec Marek Fuzak il avait monté un business. Marek Fuzak lui avait fait comprendre qu'il existe beaucoup d'opportunités. Il avait été conseillé de faire l'acquisition des maisons pour être converties en des maisons d'hôtes touristiques.

Le plaignant qui était venu à Maurice peu après, avait été emmené sur le littoral nord pour des visites. Marek Fuzak avait identifié des maisons dans la région de Pointe aux Canonniers. Etant un étranger et ne pouvant faire l'acquisition de ces biens, Marek Fuzak avait proposé de créer une compagnie de location et de transport et de le nommer par la suite comme directeur général. Toutefois au sein de cette compagnie, Marek Fuzak serait le seul actionnaire.

Emballé par ce projet d'investissement, de retour au pays natal, le plaignant et Marek Fuzak échangeaient des messages. A plusieurs reprises des virements bancaires avaient été effectués à Maurice pour que démarre ce business. Marek Fuzak avait par la suite falsifié la signature du plaignant et s'était rendu au Registrar of Companies pour le retirer comme directeur de cette compagnie.