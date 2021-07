Ile Maurice: Secteur cannier - Des travailleurs crient à l'injustice

Ils sont environ 70 employés qui travaillent dans des champs de cannes à Britannia et à Mon Désert, pour le compte du Sugar Investment Trust (SIT), gérant plus de 2 100 arpents de cannes dans ces deux localités. La majorité des employés comptent en moyenne une quarantaine d'années de service et nombreux d'entre eux partent en retraite presque chaque mois.

Rajaram Babajee, qui a travaillé à Britannia pendant environ 25 ans et qui occupe le poste de chef d'équipe (sirdar), estime que ses amis et lui sont victimes d'une grande injustice. Il explique que des employés qui partent à retraite après 45 ans, voire plus, n'obtiennent que l'équivalent d'un demi-mois de salaire par année de service.

«C'est dérisoire comparé à d'autres compagnies sucrières, qui paient ce que la loi prévoit et aussi remboursent les congés non pris ainsi que l'équivalent des trois mois de salaire pour un voyage à l'étranger. En sus de cela, ces travailleurs obtiennent 50 perches de terrain.» Il cite l'exemple d'Omnicane, où il avait fait ses débuts mais a été transféré après que le SIT a obtenu des terrains de l'industrie sucrière. Cette compagnie, comme d'autres, offrent des lopins de terre quand ses employés partent à la retraite ; mais aussi si ces derniers veulent partir avant.

Rajaram Babajee ajoute que contrairement aux éta- blissements, le SIT n'a pas une considération pour ses travailleurs qui ont sué dans des champs pendant toutes ces années. Il se souvient quand il avait été appelé à quitter l'Omnicane, il avait obtenu l'assurance que tous ses privilèges et droit seront sauvegardés. Toutefois, il ajoute qu'il n'y avait rien eu le papier. Il lance un appel au Premier ministre pour qu'il étudie les cas de ses amis et lui.

Interrogé, le directeur du SIT, Dinesh Babajee, soutient que ces travailleurs ne doivent pas confondre entre une retraite et le Voluntary Retirement Scheme. «C'est quand on demande aux employés de prendre une retraite prématurée que ces privilèges sont considérés. On récompense les retraités du SIT ce que prévoit la loi», dit-il.