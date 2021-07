Seychelles: Les Seychelles adressent un message de condoléances au peuple haïtien, après l'assassinat du président Jovenal Moïse

Le Président des Seychelles Wavel Ramkalawan a adressé un message de condoléances au Premier ministre par intérim d'Haïti, Claude Joseph, à la suite de l'assassinat du Président, Jovenel Moïse.

Dans son message, le Président Ramkalawan affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde tristesse la mort tragique du président haïtien survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet.

« En ce moment de deuil national et de grande tristesse, permettez-moi d'adresser,

au nom du gouvernement, du peuple seychellois et en mon nom propre, nos plus sincères condoléances à vous, au gouvernement, au peuple d'Haïti, ainsi qu'à la famille et aux amis du disparu », a-t-il écrit.

« Nos pensées et nos prières vont au peuple haïtien et à la famille de Jovenel Moїse plus particulièrement à la première Dame de la République, Mme Martine Moїse à qui nous souhaitons un prompt rétablissement », a ajouté le président seychellois.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunira en urgence jeudi, a réclamé que les auteurs de l'assassinat "soient rapidement traduits en justice".

Un deuil national de deux semaines, à partir de jeudi, a été proclamé, à Haïti .