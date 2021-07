Seychelles: Le pays inaugure le consulat de Croatie, ouvrant la porte au programme médical de l'Université de Zagreb

L'université croate de Zagreb est une autre option pour les étudiants seychellois souhaitant étudier la médecine ou l'administration hospitalière après des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, son homologue croate et le vice-doyen de la faculté de médecine de l'université.

Les pourparlers interviennent alors que les Seychelles ont inauguré un nouveau consulat en Croatie, élargissant l'empreinte diplomatique limitée de la nation insulaire à l'étranger.

Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a tenu ces entretiens en début de semaine lors d'un déjeuner d'affaires avec le ministre Gordan Grlic Radman et le vice-doyen aux relations internationales et responsable des études médicales en anglais à la Faculté de médecine, Davor Jezek.

Selon le ministère des Affaires étrangères des Seychelles, les trois responsables ont convenu que "l'Université de Zagreb pourrait être le mécanisme d'exécution d'une plus grande coopération bilatérale entre les Seychelles et la Croatie dans le secteur de la santé".

"Le ministre Radegonde et le professeur Jezek ont convenu que la faculté de médecine de l'université de Zagreb offrait des conditions idéales pour les futurs praticiens de la santé seychellois", a déclaré le département.

Ouvrant ses portes en 1669, l'Université de Zagreb, dans la capitale de la Croatie, est la plus ancienne et la plus grande université d'Europe du Sud-Est. Il compte 29 facultés et trois académies d'art et propose un enseignement et une recherche dans tous les domaines scientifiques et un large éventail de cours à tous les niveaux d'études - du premier cycle au troisième cycle.

L'École de médecine propose des programmes en anglais évitant aux étudiants d'avoir à apprendre une nouvelle langue. Il est relié à un réseau de 14 hôpitaux généraux et spécialisés dans tout Zagreb. L'Université de Zagreb dispose également d'une école de santé publique qui pourrait fournir la bonne formation aux deux futurs administrateurs d'hôpitaux nécessaires pour gérer les deux principaux hôpitaux publics des Seychelles.

La formation des médecins, infirmières et administrateurs hospitaliers seychellois à l'Université de Zagreb peut être rendue possible grâce à des bourses fournies par le gouvernement croate dans le cadre d'un protocole d'accord (MoU) entre la Croatie et les Seychelles.

Lors de sa visite en Croatie, M. Radegonde et le secrétaire d'État aux Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et européennes de Croatie, Frano Matusic, ont inauguré le Consulat des Seychelles à Zagreb.

M. Radegonde a déclaré que l'ouverture du consulat à Zagreb fait partie de la stratégie du gouvernement des Seychelles pour "améliorer la visibilité des Seychelles dans le monde et promouvoir une coopération encore plus étroite et plus forte entre les pays amis".

"Ce nouveau consulat sera chargé de fournir des services consulaires à tous les ressortissants seychellois sur l'ensemble du territoire de la République de Croatie ainsi que de promouvoir les intérêts des Seychelles dans divers domaines d'intérêt commun tels que le tourisme, l'investissement, le commerce, l'éducation, le sport entre autres", a-t-il déclaré.

De son côté, la consule honoraire des Seychelles en Croatie, Sonja Udovicic, a déclaré que cette inauguration représentait un moment spécial pour elle et sa famille qui, au cours de la dernière décennie, a développé des liens très étroits avec les Seychelles.

"Cette inauguration qui marque la représentation officielle des Seychelles en Croatie facilitera les contacts interpersonnels et favorisera les relations entre les Seychelles et la Croatie", a-t-elle ajouté, promettant son plein soutien pour promouvoir une meilleure relation entre la Croatie et les Seychelles.

La visite de M. Radegonde en Croatie était la dernière étape de sa tournée en Europe centrale qui a couvert la Hongrie où il a rencontré des étudiants seychellois et assisté au Sommet mondial d'Autriche avec le président Wavel Ramkalawan.