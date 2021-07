Maroc: Rencontre à Casablanca sur l'accélération de l'action climatique locale et mondiale

Une rencontre de sensibilisation sur le thème "Accélérer l'action climatique locale et mondiale pour une transition juste et équitable" se tiendra, ce vendredi, au Centre de Casablanca d'éducation à l'environnement dans le cadre de la mobilisation de la société civile marocaine pour la COP 26.

Un communiqué conjoint de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) et de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre indique que cette rencontre permettra de prendre connaissance de l'organisation de l'AMCDD et des réalisations de l'Alliance et des Ongs environnementales dans les domaines de l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques.

Cette rencontre a également pour objectif de recueillir les attentes, les préoccupations et la position de la société civile environnementale organisée dans le cadre de l'AMCDD vis-à-vis des priorités et des objectifs de l'Agenda de la COP 26 prévue du 1er au 12 novembre à Glasgow en Angleterre.

Elle permettra aussi de prendre connaissance des efforts, des réalisations et du leadership de la société civile environnementale marocaine représentée par l'AMCDD en matière de renforcement des capacités, de dialogue et de plaidoyer pour l'adaptation et l'atténuation des effets des changements climatiques au Maroc.

Un focus sur des actions de terrain, menées par plusieurs membres en matière d'éducation au changement climatique, de développement local résilient et neutre en carbone et à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) de l'agenda 2030, sera aussi présenté.

L'AMCDD, qui a fortement contribué au renforcement de la participation de la société civile marocaine avec les réseaux africains et internationaux de la société civile environnementale aux différentes COP, vise à travers ces activités avec les partenaires internationaux et nationaux de porter et amplifier les messages de la société civile marocaine et africaine dans les débats de la 26ème conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

"Nos actions se poursuivront pour faire de Glasgow un espace d'action pour inciter les Etats à rehausser leurs ambitions climatiques et à prendre de nouveaux engagements", souligne la même source.