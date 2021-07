Congo-Brazzaville: Camp de vacances à Kids first - Les activités démarrent ce 9 juillet

Après la clôture du programme after-school qui avait réuni les élèves de différentes écoles de Brazzaville, le centre éducatif bilingue « Kids first » donnera le coup d'envoi, ce 9 juillet dernier, de son camp de vacances intitulé « Summer camp ». Le programme vise à occuper les adolescents autour des activités pédagogiques et ludiques durant leur période de congés.

Cette année, Kids first a tenu à organiser son troisième camp de vacances, celui de l'an dernier annulé à cause de la pandémie de Covid-19. A travers des tarifs journaliers, hebdomadaire et mensuels, le centre offrira ainsi la possibilité aux adolescents de 4 à 17 ans de s'occuper durant leurs congés. Au lancement, les élèves seront uniquement emmenés à prendre contact entre eux et avec leurs encadreurs, une manière de se familiariser.

Avec pour devise, « We make learning fun », signifiant « nous rendons l'apprentissage amusant », le but du camp est d'enseigner aux enfants plusieurs choses, mais dans une ambiance ludique. « Nous cherchons toujours des moyens pour ne pas que ça soit académique, mais plutôt ludique. Il y a plusieurs activités autour d'un thème afin de réveiller le sens de la créativité chez les enfants et les permettre de faire d'autres découvertes en se divertissant », a souligné Fleur Kaky, fondatrice du centre éducatif Kids First.

Au programme du camp de vacances de cette année : anglais intensif, arts et bricolages, jeux instructifs à thèmes, club de lecture, séance d'échange et de partage, sport, et biens d'autres expériences par tranches d'âge. Ainsi, en offrant un éventail d'animations que les enfants ne pratiquent pas au quotidien, Kids First souhaite favoriser le développement social, émotionnel et physique des participants.

Pour Fleur Kaky, aujourd'hui, on réalise que les enfants, outre la formation académique, ne participent presque pas aux activités extra-scolaires pour se développer en société. « En participant à ce genre d'activités, les enfants s'expriment mieux sur ce qui leur fait vibrer et rêver, ainsi que sur les talents qui sommeillent au-dedans d'eux. Nous inculquons aussi aux enfants l'amour et la passion pour la lecture, sans pourtant les brutaliser ou les forcer. On trouve toujours des astuces. La lecture se fait à la fois en français et en anglais. On évolue aussi en club pour favoriser l'esprit d'échange, de partage et la prise de parole en public », a-t-elle fait savoir.

Notons que Kids first est un centre éducatif bilingue qui accueille les jeunes de 4 à 17 ans, mardi, vendredi et samedi après-midi et pendant les vacances. Il donne à ses adhérents l'occasion de faire de nouvelles rencontres, se divertir et d'apprendre autour de diverses activités sportives, manuelles et des sorties. Par ailleurs, Kids first organise aussi différents ateliers (jeux de société, jeux collectifs, club de lecture, club d'anglais... ), des mini-spectacles dans un espace spécialement aménagé et des activités pour accompagner la scolarité.

A en croire le staff, les programmes sont conçus pour permettre aux enfants d'apprendre et maîtriser l'anglais, de mieux communiquer grâce aux clubs d'échanges, d'acquérir les valeurs sociales et les notions de leadership dès le bas âge.

S'agissant du camp de vacances ou Summer camp 2021, il se clôturera le 5 septembre.