Afrique: Situation actuelle de la Covid-19 au Sénégal - Les jeunes chopent le virus

A l'occasion du panel de haut niveau organisé hier, par United bank for Africa (Uba) Sénégal, Kalidou Djibril Sow, épidémiologiste au niveau du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) du Sénégal, a fait le point sur la situation actuelle de la Covid-19 au Sénégal. Selon lui , les jeunes sont actuellement plus touchés par le virus mais il relève tout de même moins de cas graves et de décès. Cela, du fait de la résistance face au virus, de ces personnes âgées entre 15 et 44 ans.

Les personnes âgées cèdent la maladie de la Covid_19 aux jeunes. Ces derniers sont plus touchés maintenant par le coronavirus. « Si l'on considère les tranches d'âge, l'on voit que les jeunes sont maintenant plus atteints contrairement aux première et deuxième vague où les personnes âgées avaient été les plus touchées », confie Kalidou Djibril Sow.

L'épidémiologiste qui a représenté Dr Alioune Badara Ly du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) au panel de haut niveau organisé, hier, par Uba Sénégal, a indiqué qu'actuellement, 58% des cas positifs enregistrés concernent des personnes âgées entre 15 et 44 ans.

Pour expliquer cette situation, M. Sow évoque le fait que les jeunes constituent une population qui est mobile, participe aux rassemblements, respecte moins les mesures barrières et qui est moins vaccinée. A l'en croire, le faible nombre de cas graves et de décès notés ces temps-ci s'explique aussi par le fait que les jeunes, plus touchés par la hausse des cas, sont tout de même plus résistants à la Covid-19 par rapport aux personnes âgées.

Par ailleurs, il a fait savoir que 85% des cas de coronavirus diagnostiqués actuellement au Sénégal sont concentrés dans 5 régions avec plus 64% des cas à Dakar. La région de Thiès qui suit celle de Dakar concentre 12% des cas alors que Diourbel qui compte 4% est talonnée par Kaolack et Louga. Les 9 autres régions se partagent les 15% restants, ajoutent M. Sow.

Pour l'instant, il souligne que le nombre de cas graves et celui de décès sont moins importants que ceux de la deuxième vague. Mais, dit-il, avec les variants qui circulent actuellement, ce sont les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Matam, Louga et Tambacounda qui sont les plus touchées.

Concernant les cas graves, ils sont passés de 11 les semaines passées à 16 le 4 juillet dernier. Donc, « on a une augmentation légère mais qui ne suit pas encore le rythme du nombre de cas positifs ». Pour ce qui du nombre de décès, il confie que malgré qu'il y a une augmentation de 83% par rapport à la dernière semaine, les décès ne suivent pas encore le rythme de cas positifs : Nous avons 11 décès durant la semaine 26 contrairement à la semaine 25 où nous avions 5 décès.