Madagascar: 45 ans de l'OMNIS - Le velirano numéro 10 comme objectif

L'Office des mines nationales et des industries stratégiques, OMNIS, fête ses quarante-cinq ans d'existence. Avec plus ou moins de réussite dans l'accomplissement de ses missions essentielles.

«Ce pays regorge du pétrole. Mais on me le cache ». Ces réflexions prémonitoires et soupçonneuses étaient celles de Philibert Tsiranana, père de l'Indépendance, au début des années 70, quand un complot, sur fond(s) de fabrication de faux dollars, se tramait et menaçait de le renverser. Il a fini par coffrer André Resampa, son héritier désigné, trop impatient de démettre son parrain politique. Même s'il a été le tout puissant ministre de l'Intérieur, chef de file des « Pisodia », chats sauvages aux griffes acérées. La révolte de mai 72 a eu raison du régime « Pisodia » et le premier choc pétrolier de 1974 a fait germer des idées au coin de certaines têtes.

Didier Ratsiraka, au début de sa révolution socialiste, a envisagé de convertir Madagascar en un pays producteur de pétrole. À l'instar de l'Algérie ou de la Libye, deux pays avec lesquels il a noué des relations diplomatiques franches et loyales. Chemin faisant, il a créé l'Office militaire nationale des industries stratégiques, OMNIS, qui a changé de dénomination en 1989. Didier Ratsiraka voulait transformer les huiles lourdes de Tsimiroro et les grès bitumineux de Bemolanga en pétrole conventionnel. Mais à l'époque, le baril du brut valait à peine 20 dollars, même après la forte hausse précitée. Aucun major n'était intéressé par ces prévisions de Didier Ratsiraka. Il a été quasi-impossible de rentabiliser les investissements engloutis par ces opérations de transformation.

Il n'avait pourtant pas tort. Aujourd'hui, la directrice par intérim de l'OMNIS, Nantenaina Rasolonirina estime que « Madagascar est un pays riche en ressources naturelles dont des minerais stratégiques et des hydrocarbures. Des ressources qui restent toutefois sous-explorées. En matière d'hydrocarbures, la Grande île dispose de cinq bassins sédimentaires à forte potentialité d'hydrocarbures qui s'étendent sur une superficie de 820 000km². L'huile lourde représente l'un des plus grands succès de l'exploration pétrolière à Madagascar jusqu'à présent. Suite aux différents travaux réalisés, une déclaration de découverte et une annonce de la commercialité du gisement sur le bloc de Tsimiroro ont été faites en 2014. Rappelons que Tsimiroro dispose d'une réserve certifiée de l'ordre de 1.7 mds de barils. Sans oublier la découverte de gaz sec de très haute qualité à Mahaboboka, Sakaraha en 2011. Une découverte prometteuse pour l'électrification de la région Sud dans les phases avancées ».

Fer de lance

Elle poursuit « En ce qui concerne le secteur minier, le sous-sol malgache renferme des minerais de qualité classés radioactifs et stratégiques comme les éléments de terres rares ou l'Ilménite présent à Fort-dauphin qui représente 10% du marché mondial. Madagascar dispose également de gisements d'uranium répartis dans trois régions dont Antsirabe, Taolagnaro, Folakara et Makay. Et enfin le gisement de charbon de terre de la Sakoa et celui de quartz, etc. »

La réussite au bloc numéro 3104, celui de Tsimiroro, de l'exploration à l'exploitation, et de la production de l'ilménite par Rio Tinto à Taolagnaro, a été saluée à sa juste valeur par Stéphanie Delmotte, Présidente du Conseil d'administration, lors de son allocution à l'occasion du coup d'envoi de la célébration du 45e anniversaire de l'OMNIS. Marquée par trois jours de portes ouvertes dans les locaux de la mairie de la capitale. Avec, en toile de fond, des débats à thèmes. Une plateforme en ligne dédiée à cette occasion a été aussi présentée par son concepteur.

« Engagé pour l'avenir » a été choisi par l'OMNIS en guise de fil conducteur de cet événement. « Que cela se concrétise dans les actes. Et ne reste pas au stade des bonnes intentions et de simple slogan», suggère le ministre de tutelle Fidiniavo Ravokatra. Qui souligne, au passage, que « l'OMNIS va tenir les rôles principaux pour la réalisation du Velirano numéro 10 du président de la République Andry Rajoelina ». Soit, faire des ressources naturelles le fer de lance et le levier du développement économique et social. Fidiniavo Ravokatra a aussi insisté que l'OMNIS sera appelé à démontrer son savoir faire et son expertise sur les leviers sismiques en vue de l'extension du plateau territorial de Madagascar. Un projet aussi vaste que l'océan.

Dans la foulée, il ne s'inquiète pas outre mesure du départ des grosses cylindrées du marché mondial du pétrole. Abandonnant leurs projets. Comme British Petroleum, BP, présent dans le Nord et Nord-ouest. « L'intérêt supérieur de la nation prime avant tout dans ce genre d'accord. Il devrait y avoir une parfaite synergie entre l'État, l'exploitant et la communauté locale. Il leur appartient de bien voir les dispositions fiscales imposées en la matière avant de conclure quoi que ce soit », a-t-il soutenu.

« L'OMNIS offre une garantie de contrat de confiance. Avec des connaissances approfondies du terrain », avance Stéphanie Delmotte. Comme pour réparer l'attractivité écornée du pays. Car il est temps de faire appel aux capitaux étrangers. À l'heure où les cours du baril du pétrole peuvent frôler les 100 dollars, selon les estimations des « traders avisés », les atouts de Madagascar ont une chance évidente de trouver preneurs. Même si, le recours à l'énergie fossile est de plus en plus délaissé au profit de l'électrique, des éoliennes ou d'autres sources renouvelables, dans les pays riches. Alors, est-ce déjà trop tard pour en profiter?