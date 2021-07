Madagascar: Tentative d'assassinat du SEG - Les avocats dénoncent les enquêteurs

Me Willy Razafinjatovo et Me Maka, avocats de trois des suspects de la tentative d'assassinat du général Ravalomanana, désapprouvent l'attitude de la police judiciaire. Ils font le point.

Des attitudes à corriger. C'est le fond de l'intervention de Me Willy Razafinjatovo, alias Ôlala, et son pair Me Maka, lors d'une rencontre avec la presse, hier, à Ankadifotsy.

Tous les deux assurent la défense de trois des six suspects mis en prison à Tsiafahy pour tentative d'assassinat du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie (SEG), Richard Ravalomanana.

« Nous pensons qu'on invente une histoire pour détourner l'opinion publique, car il y aurait quelque chose qu'on veut cacher ou une personne à mettre en vedette », déclare Me Willy Razafinjatovo.

« La gendarmerie a convoqué et présenté à la presse les suspects qu'elle dit avoir tenté de tuer le général Ravalomanana. Et ce, avant de les conduire avec le dossier au parquet », explique-t-il.

« Cette attitude est non conforme aux procédures. C'est une pression sur les juges. Elle insinue à l'avance que les suspects sont coupables. Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont donc des enquêteurs et juges à la fois ? Ils doivent respecter le secret de l'instruction que personne ne se permet de divulguer », ajoute-t-il.

Des renseignements

« Un dossier ne contient que des renseignements, on ne juge pas un prévenu avec, mais on le juge dans un débat public dont dépend la conviction des juges. Donc, quoique vous y écriviez, cela n'aura aucune valeur », assène-t-il.

Les prévenus de la tentative d'assassinat sont des acheteurs et vendeurs de voiture, selon Me Maka. « Ils se déplacent quand un client les appelle. Le 23 juin [jour de l'arrestation], un d'eux était malade et était resté chez lui. Ils devaient échanger leur Peugeot 207 avec une Kia », souligne-t-il.

« L'autre, armé, dispose d'un permis de port d'arme en bonne et due forme. Les gendarmes disent que son pistolet était chargé. Evidemment, on ne porte pas une arme vide, compte tenu des activités. De plus, il avait sur lui 21 millions (ndlr : 4 200 000 ariary) », martèle Me Razafinjatovo.

À en croire la gendarmerie, les six individus ont été sur le point de tendre un piège au SEG, à Androndrakely, lors de son retour du conseil des ministres vers le camp Ratsimandrava, le 23 juin.