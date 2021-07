Sénégal: Impact, enjeux et perspectives de la Covid-19 pour l'économie sénégalaise - Uba Sénégal tient un panel de haut niveau

United bank for Africa (Uba), à travers sa filiale Sénégal a réuni, ce matin, différentes autorités, notamment du ministère sénégalais en charge de la santé et de l'action sociale , de l'Oms, de la Bad, de PanAfricare. Tenu en mode virtuel et axé sur l'impact, les enjeux et les perspectives de la Covid-19, le panel a permis au directeur général Sénégal de rappeler leurs efforts contre la pandémie.

« Uba Sénégal existe depuis 11 ans », rappelle d'emblée le directeur général de cette filiale du groupe United bank for Africa. Bode Aregbesola qui s'exprimait ce matin, lors d'un panel organisé par la banque qu'il dirige, souligne que celle-ci accompagne beaucoup de clients et continue de grandir en travaillant avec différentes structures notamment des entreprises de télécommunication, les clients du secteur commercial entre autres.

Dans son mot d'ouverture de la rencontre axée sur l'impact, les enjeux et les perspectives de la Covid-19 pour l'économie du Sénégal, M. Aregbesola indique que Uba fournit des « produits intéressants qui sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des clients », surtout pour les aider à faire face aux effets néfastes de la pandémie. En ce sens, il confie : « Nous présentons également des plateformes électroniques pour faciliter les paiements en ligne d'une façon harmonieuse. »

A l'en croire, Uba Sénégal est bien positionnée pour répondre aux besoins des sénégalais et particulièrement à ceux dont les entreprises ont été durement affectées par la pandémie de Covid-19. « Nous souhaitons organiser, chaque année, cette rencontre d'échanges très intéressante avec différentes parties prenantes et dont nous sommes à la première édition », conclut le Directeur général de Uba Sénégal.

Pour sa part, la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest du groupe United bank for Africa (Uba) s'est dite heureuse de participer à ce panel qui donne l'occasion de discuter sur des questions importantes qui sont d'actualité pour le Sénégal notamment la Covid-19. « Le coronavirus engendre une pandémie qui touche le monde entier et il est important qu'on en parle », déclare Abiola Bawuah.

« Nous discutons de ce sujet parce que la Covid-19 a affecté notre vie quotidienne et fait chuter le Produit intérieur brut (Pib) des pays africains notamment le Sénégal qui présente, tout de même, une situation meilleure que celle dans d'autres pays avec un taux de 1,5% en 2020 », souligne Mme Bawuah.

Dans cette situation de pandémie, elle indique que certaines entreprises ont enregistré une croissance de 40% parce qu'elles ont accepté les changements survenus à cause de la Covid-19 et ont su s'adapter avec des innovations notamment en changeant la façon de gérer leurs activités.

Au niveau de Uba, elle renseigne qu'ils ont mis en place une stratégie pour soutenir les grandes entreprises, les entreprises moyennes et les petites entreprises. Aussi, note-t-elle enfin, leurs discussions qui portent sur les impacts, enjeux et perspectives de la Covid-19 pour l'économie, vont contribuer, avec une plus grande collaboration avec le gouvernement et les institutions, à trouver des moyens pour contenir les effets de la pandémie.