Afrique: Africa Sports - Plusieurs joueurs annoncés sur le départ

Relégué en Ligue 2, le club vert et rouge pourrait perdre plusieurs de ses athlètes.

Pour la première fois de son histoire, l'Africa n'a pu se maintenir dans l'élite au terme de la saison 2021. Pendant que le flou persiste toujours sur le plan administratif à la tête du club malgré la nomination d'un comité de normalisation, la plupart des joueurs sont livrés à eux-mêmes. Nombreux parmi eux ne souhaitent plus porter la tunique du club par manque de visibilité.

« La plupart des joueurs que j'ai fait venir et qui sont régulièrement en contact avec moi ne veulent plus rester dans ce cafouillage. Je pense qu'ils ont raison au vu de ce qui se passe dans le club, où il n'y a aucune visibilité », a expliqué Roger Boli, le directeur sportif dans l'ex-comité exécutif du club.

L'ancien joueur de Lens qui n'a jamais caché sa déception face à tous les évènements qui se sont succédé à la tête du club estime que les dirigeants actuels ont peu d'égard pour les athlètes. « Je ne sais pas s'ils ont rapproché individuellement les joueurs pour en savoir un peu plus sur leur situation (contrat, ambitions). En réalité, cela ne les intéresse même pas. Aucun joueur ne veut rester, ça je peux vous le garantir », a-t-il ajouté.

Livrés donc à eux-mêmes, des départs sont annoncés parmi les joueurs et non des moindres. Ils ont des contacts avec d'autres clubs en Côte d'Ivoire mais la plupart souhaitent quitter le pays.

« La plupart des joueurs dont il est question sont en fin de contrat. Il y a donc plus de chance qu'on ne les revoie plus à l'Africa. Ils ont des contacts et certains d'entre eux ne souhaitent pas rester en Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui devaient rester sur place, ils sont en contact avec des clubs comme le Fc San Pedro, l'Asec, etc. Zouzoua Pacôme, par exemple, a plusieurs contacts sur le plan local mais il est intéressé par une aventure à l'extérieur. Idem pour Ricky Hans qui est également très sollicité par des clubs de Ligue 1 en Côte d'Ivoire mais qui souhaite aussi aller à l'étranger. Le Nigérian Tchiké est blessé actuellement. Il a contracté cette blessure lors du dernier match de la saison. Avant cette situation, il était sollicité par trois clubs à l'étranger. Mais cette blessure l'oblige à rester. Pour les autres, que ce soient le portier Gbané Seydou, Yao Ablakor, Diabaté et autres, ils ne sont plus intéressés », a confirmé Roger Boli.

Une situation alarmante pour le club vert et rouge qui risque d'être confronté à un problème d'effectif la saison prochaine.