Cote d'Ivoire: Port autonome d'Abidjan/Construction du deuxième Terminal à conteneurs - Amadou Koné satisfait de l'état d'avancement des travaux

Le ministre des Transports a effectué une visite de travail, le 6 juillet, sur le chantier du nouvel ouvrage portuaire.

Les travaux de construction du deuxième Terminal à conteneurs du port, dont la première pierre a été posée le 5 octobre 2020 par le Président Alassane Ouattara, avancent bien. Mieux, le taux de réalisation des travaux de cette superstructure est estimé à 41%. Les infrastructures elles, sont entièrement achevées.

Les travaux de ce deuxième Terminal prendront fin en juillet 2022, donc dans pratiquement un an. Amadou Koné, ministre des Transports et Célestin Serey Doh, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes ont fait ce constat à la faveur de la visite de chantier qu'ils ont effectuée, le 6 juillet, au Port autonome d'Abidjan, principale plateforme portuaire du pays.

« Je suis très heureux de constater que les travaux avancent bien. Nous sommes impressionnés de voir que malgré les difficultés dues à la Covid-19, le chantier avance bien. D'importants progrès ont été réalisés depuis 2011. Je voudrais féliciter le Directeur général et l'ensemble des équipes qui ont porté ce programme ambitieux pour le repositionnement du port dans la sous-région, d'une part et qui font en sorte que dans les années à venir, il demeure essentiel et important pour la Côte d'Ivoire et les pays de l'hinterland, d'autre part », a déclaré le ministre des Transports.

Amadou Koné a indiqué que plusieurs projets ont été mis en œuvre grâce à la clairvoyance du Président Alassane Ouattara. Entre autres, l'élargissement et l'approfondissement du Canal de Vridi ; la construction d'un nouveau Terminal à conteneurs ; le Terminal céréalier ; le Terminal minéralier. « De 22 millions de tonnes de marchandises, actuellement (au niveau national), nous avons pour ambition d'atteindre 30 voire 35 millions de tonnes de marchandises, dans les années à venir, pour que le secteur des transports maritimes contribue efficacement à créer des emplois », espère Amadou Koné.

Le Directeur général du Port autonome d'Abidjan, Hien Sié Yacouba, a remercié le gouvernement qui a initié ces projets importants pour le repositionnement du port. Il a ajouté que l'actuel Terminal à conteneurs joue pleinement son rôle car traitant, par an, un million de conteneurs et reçoit des navires avec 3500 conteneurs maximum.

« Le Terminal en cours de construction pourra traiter 1 500 000 conteneurs et doubler la capacité de traitement des conteneurs d'Abidjan. Il permettra, en outre, de recevoir des navires avec 14 000 conteneurs », a-t-il justifié.

Toujours concernant les travaux du deuxième Terminal à conteneurs, le Dg précise que la phase d'infrastructures est réalisée à 100% sur investissement du Port autonome d'Abidjan. Il a révélé que les travaux ont consisté à remblayer 35 ha de terrain et construire 1300 mètres de quais. Ceux des superstructures sont à un taux de réalisation de 41%.

D'un coût global de 596 milliards de F Cfa (334 pour les infrastructures et 262 milliards pour les superstructures), le Tc2 permettra d'accroître le trafic en transbordement et ainsi repositionner durablement et faire, in fine, du Port autonome d'Abidjan un des plus dynamiques d'Afrique subsaharienne.