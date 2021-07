Madagascar: Infrastructures routières - La Route nationale 2 en piteux état

Il faut 30h au minimum pour un poids-lourd pour parcourir le trajet Toamasina-Antananarivo. La route est sérieusement abîmée.

Les camionneurs ne veulent plus partir de Toamasina depuis mercredi. Ils font la grève au niveau de la station de pesage de Tsarakofafa Toamasina. « Nous allons rester ici jusqu'à ce que l'État répare la RN2. Nous sommes victimes du mauvais état de cette route nationale avec un surcoût de gasoil, des pièces endommagées, des conteneurs cassés, des bâches déchirées et des marchandises volées, tellement la route est catastrophique » se lamentent les chauffeurs, transporteurs et propriétaires de camions travaillant sur cette route.

Près d'une centaine de camions longent la sortie du port de Toamasina vers la sortie de la RN2, faisant une queue de plus de 5 km. Ils insistent à vouloir stationner sur place jusqu'à ce que des solutions soient avancées par les autorités. Par ailleurs, ils refusent de payer les droits de pesage de leurs véhicules, lesquels droits seront, disent-ils, destinés aux réparations des dommages mécaniques causés par le mauvais état de la RN2.

« Nous demandons que cette revendication de non-paiement des droits de pesage soit satisfaite dans les plus brefs délais et soulignée noir sur blanc » réclament encore les camionneurs. Il leur arrive de rouler pendant près de deux, voire trois jours sur la route pour atteindre la capitale, avec un doublement des charges en gasoil. « Les charges imprévues dans la réparation, la soudure ou le renouvellement des pièces sont énormes. Il y a ceux qui ont des réservoirs cassés, des ballons partis en miettes, sans parler des vols et les préjudices causés à nos clients» témoignent encore les camionneurs.

Surcharge

Le ministère des Travaux publics répond que la RN2, dans sa totalité, ne sera refaite qu'au plus tôt vers la fin de cette année. « Des travaux, en revanche, se feront sous forme de point- à -temps, notamment entre Brickaville et Toamasina. Nous avançons actuellement dans l'installation des chantiers sur cet axe, pour effectuer dans un délai très proche ces travaux ponctuels de réparation » annonce un responsable au ministère des Travaux publics. Deux contrats ont été déjà signés l'année dernière pour des travaux de réhabilitation de la chaussée de la RN2, mais les entreprises se sont désistées à la dernière minute de peur de ne pas être payées, vu la suspension depuis presque un an du paiement des dus des entreprises de construction.

Avec un flux important sur cette route nationale 2, nombre de camionneurs ne respectent pas les charges autorisées de 32 t. Plusieurs autres transportent encore des marchandises allant jusqu'à 40 t, voire plus. La demande des camionneurs de réviser les ponts bascules de Tsarakofafa Toamasina et d'Ambohimalaza ne tient pas dans la mesure où les matériels sont indiqués subir des vérifications tous les trois mois. « Le poids à la sortie du port peut connaître un surplus, une fois arrivée au pesage d'Ambohimalaza car il y a ceux qui embarquent des marchandises en cours de route. C'est le cas notamment des marchandises non scellées » détaille la source au ministère. Alors qu'il n'y a presque pas de variation de charge pour les camions citernes. La destruction de la route est ainsi, en grande partie, de la responsabilité des usagers.