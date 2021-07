Cote d'Ivoire: Soubré/Tournoi de football des jeunes - Bientôt la Copa Talento

Pour occuper sainement les plus jeunes pendant les vacances scolaires, il se tiendra à Soubré, capitale de la région de la Nawa, la troisième édition de la Copa Talento.

Le coup d'envoi aura lieu le 07 août 2021 par un match de gala qui verra la présence effective des autorités administratives, coutumières et politiques. Ce tournoi de football de proximité d'adolescents âgés de 15 ans au plus, va regrouper, d'août à septembre, des équipes de la Nawa et d'autres villes du pays.

Ce tournoi, qui se tiendra sous la forme d'un championnat, selon le promoteur, Gnangouan Nicodème de la structure London Event, a pour objectif de " promouvoir l'éducation et la formation des jeunes à travers l'école ainsi que, de préserver l'entente et la solidarité par la rencontre des peuples et des cultures à travers une collaboration mutuellement avantageuse et un partenariat efficace et dynamique.

Notons que le vainqueur de ce tournoi empochera une enveloppe, des fournitures scolaires et bien d'autres lots.

Une correspondance particulière de BN