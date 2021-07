Cote d'Ivoire: Filets sociaux productifs - Le personnel d'encadrement reçoit du matériel roulant d'une valeur de plus de 500 millions de FCFA

La ministre de la Solidarité et de Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a procédé le 7 juillet 2021, à la remise symbolique d'équipements au personnel d'encadrement des bénéficiaires des filets sociaux productifs. Ce sont 12 véhicules et de 173 motos que la ministre a remis au personnel d'encadrement.

Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée à la mairie de Yopougon où la ministre a expliqué que cette action vise à accroître la mobilité de ses agents. Et ce, pour un suivi efficient des activités dans les régions. Le matériel roulant offert porte à 314 motos et 23 véhicules pour les 31 régions de la Côte d'Ivoire.

Selon la ministre le projet Filets sociaux productifs participe de la lutte contre l'extrême pauvreté. Et constitue également une mesure phare du programme social du gouvernement ivoirien pour soutenir les plus pauvres. « Le programme de gouvernement du Président Alassane Ouattara dénommé la Côte d'Ivoire Solidaire, vise en l'instar de son programme précédent « Vivre ensemble », à apporter une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des populations où qu'elles se trouvent aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain ».

C'est dans ces contextes favorables, dira-t-elle, que l'option a été prises par le gouvernement accompagné par la Banque mondiale de mettre en place un projet de filets sociaux productifs. « Ce projet entamé depuis mars 2017 a permis d'octroyer à des ménages choisis parmi les plus pauvres un soutien en espèce non remboursable d'un montant de 36000 FCFA tous les trois soit 144000 FCFA par an sur une période de trois ans assortie d'un ensemble de mesures d'accompagnement », a expliqué Myss Belmonde Dogo.

Où en sommes-nous aujourd'hui en termes de résultats ? Et quelle est la portée du renforcement du dispositif d'encadrement ? C'est en ces termes que la ministre de la Solidarité et de Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s'est interrogée. « Le projet filets sociaux productifs à bénéficier pour la période 2015-2020 d'un financement initial de la Banque mondiale de 29,5 milliards de FCFA, et en 2019 d'un financement additionnel de 58,4 milliards de FCFA pour la période 2015-2024. Pour sa part, l'Etat avec un appui budgétaire de 14,4 milliards de FCFA de la Banque africaine de développement (Bad) dans le cadre d'un programme spécial du gouvernement Ps-gouv a mobilisé environ plus de 20 milliards de FCFA », a souligné la ministre en charge de la solidarité et de la pauvreté.

Aussi a-t-elle révélé que cela a permis d'élargir la couverture du projet sur l'ensemble du territoire national de 35000 ménages à 227000 en moins de trois ans.

Au total, a-t-elle soutenu que les payements cumulés de mars 2017 à la fin du mois de juin 2021 sont d'un volume de 47 milliards 531 millions 970 mille 700 FCFA. Il faut signaler que le ministère a accompagné la mise en place de 311 associations villageoises d'épargne et de crédit de femmes dans cinq régions, notamment le Gbêkê, le Kabadougou, le Poro, le Tonpki, le Tchologo. « Au mois de mars 2021, la ministre a indiqué que l'ensemble de ces associations avait permis de mobiliser comme épargne plus de 181 millions de FCFA », a relevé la ministre Belmonde Dogo.

Il faut signaler que les mesures d'encadrement des bénéficiaires visent à une utilisation rationnelle des ressources perçues en vue de l'autonomisation financière et de la promotion du bien-être social. Cela passe par l'information, la formation et la sensibilisation. Dans le cadre du renforcement de la productivité, les bénéficiaires sont initiés à la bonne gestion du budget familial. Ils sont également encouragés, entre autre, à mener des activités génératrices de revenus où l'encadrement est conséquent en la matière.