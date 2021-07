Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Des solutions proposées pour la mobilité urbaine

Un webinaire sur la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire a été organisé le 6 juillet, autour du thème : « Contribution collective pour une meilleure sécurité routière et une amélioration de la mobilité à Abidjan ».

Une occasion pour la Country Manager, Marjorie Saint-Lot, d'Uber Côte d'Ivoire, qui a pris part à la conférence de déclarer que c'était une excellente aubaine pour sa structure de partager sa vision pour une amélioration de la mobilité en Côte d'Ivoire.

Pour elle, la sécurité routière est une étape importante dans la réalisation de cette vision. C'est pourquoi, dit-elle, les dispositifs de sécurité proposés par sa structure se distinguent par leur fonctionnalité avant, pendant et après la course.

Marjorie Saint-Lot a expliqué le mécanisme de l'application : « avant la course, le conducteur est identifié à l'aide d'une photo ainsi que l'immatriculation et la marque de son véhicule. Ensuite, avec la fonctionnalité "Vérifie ma course" activée, il est généré un code de 4 chiffres qui permet de démarrer la course. Pour des questions de sécurité, ladite course est tracée en temps réel sur la plateforme Uber et peut être partagée avec une personne de notre choix ».

Poursuivant, elle a souligné que pendant la course, des dispositions pratiques sont disponibles. Après la course, dit-elle, un système de notation permet à l'usager de signaler une mauvaise conduite, un mauvais comportement du chauffeur ou le mauvais état d'un véhicule.

« Pour une question de réciprocité, il est prévu dans l'application Chauffeur, les mêmes fonctionnalités », a renchéri la Country Manager, qui précise par ailleurs qu'il existe d'autres mesures de sécurité au-delà des fonctionnalités.

Ce webinaire a réuni plusieurs professionnels et acteurs des transports en Côte d'Ivoire au nombre desquels des personnalités de l'administration publiques et privées.