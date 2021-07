Burkina Faso: Plus de 150 000 candidats en quête de leur premier diplôme universitaire

Les autorités ont procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets.

Les épreuves écrites du baccalauréat, session 2021, ont débuté, le jeudi 8 juillet 2021, au lycée provincial Bassy de Ziniaré, en présence des ministres de l'Enseignement supérieur, Pr Alkassoum Maïga et de l'Education nationale, Pr Stanislas Ouaro. Au total, 154 775 candidats dont 45% de filles sont en quête de leur premier diplôme universitaire.

Dans la salle 1 du jury 251 du lycée provincial Bassy de Ziniaré, tous les candidats, au nombre de 40, ont effectivement débuté la première épreuve écrite du baccalauréat, session 2021. Parmi eux, figure Aïdatou Kagambèga qui s'est dit prête avant l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. «Je n'attends que les sujets pour commencer. J'ai préparé l'examen de mon mieux», a-t-elle affirmé. Assami Kafando, quant à lui, a affiché sa sérénité : « Je me suis bien préparé et par la grâce de Dieu, je vais réussir à mon examen ».

L'épreuve de français leur a été administrée, le jeudi 8 juillet 2021, par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Pr Alkassoum Maïga, en compagnie de son collègue de l'Education nationale, Pr Stanislas Ouaro. Ils ont d'abord tenté de détendre l'atmosphère crispée, en rassurant les élèves des dispositions prises pour le bon déroulement de la composition et leur ont prodigué des conseils. Pr Maïga a dit attendre d'eux une concentration soutenue, du calme et de la sérénité. « Il ne s'agit pas d'un concours mais d'un examen. Par principe, un examen n'a pas de nombre de places limité.

Nous comptons donc sur eux pour avoir un taux de succès honorable », a laissé entendre le ministre. Quant au ministre Ouaro, il a appelé les candidats à bannir toute idée ou toute tentative de fraude. Le chef du département en charge de l'enseignement supérieur a ensuite salué la tenue effective des examens du baccalauréat.

A l'en croire, c'est un satisfecit d'arriver à organiser la présente session dans le calme, compte tenu des troubles que le système éducatif a connus. Il a aussi rassuré les candidats que le baccalauréat demeure le premier diplôme universitaire. «Nous sommes en train de travailler sur le dispositif qui va nous permettre de faire le transfert de l'organisation des examens du bac, tant que ce dispositif n'a pas été suffisamment rodé et que les textes n'ont pas été relus pour consacrer le transfert, pour nous, ce n'est pas le moment de parler de dernier examen », a indiqué Pr Alkassoum Maïga.

Six milliards F CFA pour l'organisation

Près de 45% des candidats sont des filles.

Pour la session 2021, 154 775 candidats prennent part aux épreuves du baccalauréat, toutes séries confondues. « Il y a eu une augmentation de plus de 29 000 candidats. Ce qui fait 23% en plus, par rapport au baccalauréat session 2020 », a précisé le ministre Maïga.

Cet effectif est composé de 85 642 garçons et 69 133 filles, représentant respectivement 55,33 % et 44,67 % de l'effectif total des candidats inscrits. «Nous progressons aussi vers la parité du genre », a-t-il noté. On note également 27 598 candidats libres dont 15 527 garçons et 12 071 filles.

Le ministre Alkassoum Maïga a soutenu que les dispositions ont été prises pour intégrer les élèves déplacés internes dans les écoles des zones d'accueil tout en améliorant les capacités d'accueil de ces écoles.

« Il n'était pas permis que des élèves restent en rame parce que leurs parents se sont déplacés. Ce qui fait que normalement, il n'y a pas d'élèves de parents déplacés qui ne sont pas dans des écoles », a-t-il ajouté sans avancer de chiffres les concernant. Les candidats sont répartis dans 579 jurys soit 108 jurys de plus que les 471 de 2020. Ces jurys sont logés dans 331 centres de composition répartis sur toute l'étendue du territoire national. Les acteurs directs, composés des présidents de jurys, des secrétaires de jurys, des encadreurs pédagogiques, des surveillants, des correcteurs, des chefs de centres et leurs adjoints, sont estimés à 52 869. Près de 6 milliards FCFA ont été alloués à l'organisation du baccalauréat. Rendez-vous est pris pour le 16 juillet pour les résultats du premier tour. Les examens du baccalauréat session de 2021 doivent être bouclés le 24 juillet 2021.

le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré souhaite bonne chance aux candidats :

« Aujourd'hui commencent les épreuves du baccalauréat. Je formule mes vœux de succès aux candidats en lice. En dépit des contraintes sécuritaires et des défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés, notre pays tient le pari de l'organisation de cette session. Je salue l'engagement et le sacrifice de l'ensemble des enseignants, des encadreurs et des personnels d'appui qui nous permettent de relever ce challenge. Bonne chance à toutes et à tous les candidats (es) ».