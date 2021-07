Ile Maurice: Covid-19 - Un nouveau plan de quarantaine locale à l'étude

Depuis mars 2020, plus d'une vingtaine d'hôtels ont été convertis en centre de quarantaine ou de traitement pour accueillir les patients infectés du Covid-19 à Maurice ou les personnes qui ont été en contact direct avec un cas positif. Une démarche qui a déjà coûté plusieurs centaines de millions de roupies à l'État. Le ministère de la Santé évolue toutefois vers une autre approche depuis quelques semaines surtout lorsqu'il s'agit de placer les personnes en quarantaine.

Si dans un premier temps, toutes les personnes retracées par le ministère de la Santé devaient être transférées dans des centres de quarantaine, désormais les membres des équipes de contact trading doivent procéder à un tri. Comme pour les employés de La Sentinelle, une bonne partie des Mauriciens qui ont déjà reçu leur deuxième dose de vaccin anti-Covid-19, ont la possibilité de s'auto isoler chez eux malgré un probable contact avec une personne infectée. Selon nos recoupements, c'est cette solution que les membres du High Level Committee sur le Covid-19 compte privilégier à la réouverture complète des frontières à partir du mois d'octobre même si elle est remise en question. Un plan en ce sens serait à l'étude.

Le Dr Vasantrao Gujadhur trouve «illogique» de baser le protocole de mise en quarantaine sur la vaccination. «Je ne comprends pas pourquoi on utilise le vaccin dans ce cas. Le ministre de la Santé a lui-même concédé le fait que des personnes immunisées avec les deux doses figurent parmi les cas positifs enregistrés jusqu'à présent. La vaccination ne garantit pas une non-contamination ou une non transmission du virus.» L'ex-directeur des services de Santé s'interroge aussi sur la procédure qui consiste à permettre à une personne de s'auto isoler. «La plupart des personnes à Maurice vivent avec plusieurs membres de leur famille et partagent la même salle de bain. Comment une personne pourrait-elle s'isoler dans un tel cas même en étant inoculée contre le Covid-19 ?»

Les autorités ont, dans le passé, déjà indiqué que l'exercice de la mise en quarantaine aux frais de l'État ne «pouvait continuer à long terme» à cause du coût élevé. «À partir d'octobre, les touristes vaccinés pourront venir au pays sans une quarantaine obligatoire. Les autorités ne pourront pas continuer à placer les Mauriciens vaccinés en quarantaine lorsque cette nouvelle phase sera en vigueur», justifie une source de la Santé. Cependant, il nous revient qu'aucune décision finale n'a encore été prise et qu'une annonce sera faite «plus tard en fonction de la situation sanitaire au pays et du pourcentage d'immunité collective atteinte en septembre».

Réouverture des frontières : Rs 250 000 en moyenne pour la quarantaine

Quatorze hôtels ont été certifiés comme étant «CovidSafe» par les autorités en vue d'accueillir les personnes vaccinées. Pour les personnes souhaitant séjourner à Maurice dans un de ces hôtels, il faudra débourser entre Rs 78 570 et Rs 525 419 rien que pour la quatorzaine imposée. Les réservations se font déjà directement avec les hôtels ou à travers les agences de voyages. Les personnes vaccinées pourront profiter des services offerts par l'hôtel pendant la période de 14 jours lors desquelles elles seront aussi soumises à des tests PCR. Pour les voyageurs qui n'ont pas été immunisés contre le Covid-19, une autre liste d'établissements hôteliers est à leur disposition pour un séjour du 1er au 15 septembre. Les prix du séjour obligatoire varient entre Rs 45 700 et Rs 78 994.