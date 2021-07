Ile Maurice: États ACP - Le ministre Ganoo intervient lors de la 112e session virtuelle du Conseil des ministres

communiqué de presse

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, est intervenu cet après-midi de Port Louis, lors de la 112e session virtuelle du Conseil des ministres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP).

Dans une déclaration, le ministre a indiqué avoir présenté les condoléances du pays à la délégation haïtienne suite à l'assassinat du Président Jovenel Moïse.

En outre, il a fait ressortir qu'il a exprimé son appréciation quant à l'accord conclu pour le traité post-Cotonou qui sera signé prochainement. Il a ajouté que l'accord comprend un protocole exclusivement pour les pays africains et que Maurice sera un acteur clé. Cela permettra à l'Afrique et Maurice d'y bénéficier, a-t-il souligné. Il a aussi précisé qu'il a demandé sa mise en œuvre complète et effective.

Par ailleurs, M. Ganoo a avancé qu'il a également plaidé en faveur de tous les petits États insulaires en développement (PEID) et a souligné leurs vulnérabilités dans le monde post-COVID-19.

'Nous avons exhorté l'Union européenne à prendre pleinement en compte tous ces facteurs, à savoir la vulnérabilité accrue de nos économies face aux chocs environnementaux, économiques, et sanitaires dans l'allocation des ressources aux programmes indicatifs pluriannuels dans le cadre du Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument 2021-2027', a-t-il déclaré.

Le ministre a également informé qu'il s'est attardé sur d'autres défis auxquels Maurice est confronté à savoir, le changement climatique et la lutte contre la pandémie de COVID-19.

M. Alan Ganoo a en outre indiqué qu'il a annoncé à tous les participants que Maurice compte mettre sur pied une usine pharmaceutique pour produire des vaccins contre la COVID-19. 'J'ai lancé un appel à tous les États membres pour qu'ils soutiennent cette initiative qui profitera aux pays membres, y compris les PEID de la région', a-t-il ajouté.