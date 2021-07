Cote d'Ivoire: Vulnérabilité structurelle de la résilience de la Côte d'Ivoire - Myss Belmonde DOGO met en mission des experts

La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, Mme Myss Belmonde DOGO a ouvert l'Atelier sur la consultation des acteurs nationaux dans le cadre du processus d'évaluation de la vulnérabilité structurelle et de la résilience (CSVRA) de la Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi 8 juillet 2021 au Plateau.

Plusieurs experts issus de l'administration publique au niveau, des organisations nationales et régionales de confessions religieuses, de jeunesse, de femmes, de la société civile intervenant dans le domaine de la promotion et de la consolidation de la paix, des Forces de Défense et de Sécurité, du secteur privé, des chambres consulaires , d'organisations internationales et de représentants de L'UA, de la CEDEAO, du MAEP sont en atelier pour repérer les vulnérabilités, les facteurs de la résilience et les mesures d'atténuation dans les sept domaines thématiques du cadre continental de prévention des conflits structurels qui servira de référence à ces délibérations.

Pendant deux jours, les jeudi 8 et vendredi 9 juillet 2021, ces experts identifieront les facteurs de conflit et autres vulnérabilités structurelles en Côte d'Ivoire. A savoir les facteurs générateurs de paix qui contribuent à la promotion de la stabilité et de la résilience aux conflits violents.Et également des stratégies d'atténuation pour régler les facteurs structurels identifiés seront développés.

Mais aussi, des mécanismes, à travers lesquels la CEDEAO, L'UA, le MAEP et d'autres partenaires pourront soutenir au mieux les actions à entreprendre pour s'attaquer aux causes structurelles des conflits violents seront explorés et proposés.

Selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, la richesse des « échanges contribuera à coup sûr à élaborer une stratégie bien adaptée, permettant de s'attaquer conséquemment aux facteurs de vulnérabilité » de la Côte d'Ivoire « afin de renforcer davantage sa résilience face aux conflits ».

« C'est donc dire que le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté et celui en charge de la réconciliation, en particulier, et le Gouvernement de façon générale fondent beaucoup d'espoir dans ce processus », a-t-elle dit.

Sans toutefois rappeler les nombreuses actions menées par le Gouvernement ivoirien pour consolider la cohésion sociale. Il s'agit notamment des progrès importants sur le chantier de la réconciliation et du renforcement de la cohésion sociale , de l'indemnisation des victimes des crises , de la libération de plusieurs détenus de la crise post-électorale avec l'Amnistie de près de 800 personnes et de la facilitation du retour de la quasi-totalité des exilés de la crise post-électorale (300 mille réfugiés de la crise post-électorale). Et de la facilitation du retour de l'ex-Président de la République Monsieur Laurent Gbagbo le 17 Juin 2021 après son acquittement à la Haye.

Pour Mme Joséphine-Charlotte MUYUMA KALA, Représentante spéciale du Président de la Commission de l'Union Africaine en Côte d'Ivoire, les conclusions issues de ces délibérations serviront de socle à l'élaboration de la stratégie nationale d'atténuation structurelle de la Côte d'Ivoire.

Faut-il le rappeler l'Union africaine et la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec le soutien de ses partenaires ont conclu une série de consultations locales à Korhogo, Yamoussoukro, Daloa et Abidjan. Ces travaux ont permis d'identifier les facteurs de vulnérabilités existants et émergents potentiellement néfastes pour la stabilité à long terme du pays. Les réflexions issues de ces ateliers régionaux ont également permis de consolider des propositions de ces sources de vulnérabilité.

Cette cérémonie a enregistrée la présence du ministre de la Cohésion Sociale et de la Réconciliation Nationale, Kouadio Konan Bertin.