Cote d'Ivoire: Hommage Gon Coulibaly - Se battre pour toujours honorer la mémoire du "Lion"

Mamadou Touré s'est engagé, hier, à perpétuer les valeurs et les idéaux qu'incarnait Amadou Gon Coulibaly. Il a donc invité l'ensemble des militants, sympathisants et même les Ivoiriens qui connaissaient son sens du devoir et des responsabilités à le rejoindre dans ce combat. « Nous ferons en sorte que sa mémoire soit toujours honorée », a-t-il promis.

Mieux, le porte-parole adjoint du Rhdp, s'adressant aux jeunes, a déclaré que l'héritage que l'ancien chef du gouvernement leur laisse, c'est d'abord le Président Alassane Ouattara. « Dites au Président que nous n'allons pas faiblir, on va lever le deuil aujourd'hui. Il y a encore des actes de provocation que nous constatons. Mais il n'est pas seul, nous allons reprendre le bâton. Parce que se battre pour lui, c'est honorer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly », a-t-il rassuré le Chef de l'État.

Mamadou Touré, la voix étreinte par l'émotion, a argué qu'Amadou Gon Coulibaly qui était son mentor a été à toutes les étapes de sa vie. Il a rappelé les actions que ce dernier a posées en son endroit non seulement pour le sauver des griffes de ceux qui voulaient sa peau aux heures difficiles du Rdr, mais surtout pour changer le cours de son destin. « Comment ne pas me souvenir que c'est Amadou Gon Coulibaly qui a payé mon billet d'avion pour que je parte en Suisse ? Comment ne pas me souvenir qu'après être rentré, c'est par lui que j'ai été nommé porte-parole jeune d'Alassane Ouattara ? Comment ne pas me souvenir qu'après l'élection présidentielle, c'est lui qui me prend auprès de lui à la Présidence de la République », s'est-il interrogé en guise d'expression de sa reconnaissance. Puis de spécifier : « Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire avec Amadou Gon Coulibaly, je vais le résumer ainsi. C'est un choix de cœur, je suis ce que je suis parce que j'avais un idéal qui était le Président Ouattara que j'ai toujours aimé. Mais que je n'ai pas connu

de près. Et toutes les valeurs que je voyais au Président Ouattara de loin, je les voyais en Amadou Gon Coulibaly au quotidien et c'est ce qui a fortifié ma conviction »