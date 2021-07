Madagascar: Agenda du travail décent - Les multinationales montrent la voie

En 2019, Madagascar a bénéficié de 227 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).

Ce qui témoigne du « rôle prédominant que continuent de jouer les entreprises multinationales dans le processus de mondialisation économique et sociale ». La question du travail décent, principal objet de la Déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales, est très importante et nécessaire, dans ce contexte.

De nombreuses multinationales opèrent à Madagascar. Les plus connues et qui contribuent fortement à maintenir l'économie du pays à flot étant celles du secteur extractif telles que la compagnie Ambatovy ou QIT Madagascar Minerals (QMM).Les multinationales opèrent également dans d'autres secteurs tels que les services et contribuent beaucoup dans la création d'emplois.

L'entreprise Comdata Madagascar, filiale de Comdata Group, opérant dans les services « allant de l'externalisation des interactions et des process clients (BPO) jusqu'au conseil en expérience client », compte, par exemple, actuellement plus de deux mille collaborateurs qui « gagnent en moyenne trois fois plus que le salaire minimum d'embauche à Madagascar ».

Un projet intitulé « Trade for DecentWork » est actuellement mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail (OIT) en collaboration avec ses mandants tripartites, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. « Trade for DecentWork» entend « faire connaître la Déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales et ses principes, et à renforcer le dialogue sur les défis et les opportunités liés aux opérations des entreprises multinationales pour la réalisation du travail décent ». Il vise ainsi à « mobiliser la contribution des mandants tripartites afin de renforcer le lien entre le travail décent et le commerce grâce à l'engagement et au dialogue avec les entreprises multinationales dans les cinq pays où le projet est mis en œuvre en Afrique ».

Sur la table des négociations

Les négociations dans le cadre de l'Accord de partenariat économique (APE) avec l'Union Européenne (UE) ont repris cette année 2021. « Tout ce qui est relatif à la politique sociale doit être intégré dans ces négociations. D'ailleurs, en tant que membre de l'Organisation internationale du travail (OIT), Madagascar est tenu de respecter toutes les conventions, ratifiées ou pas.

Et comme on a été sélectionné pour bénéficier de ce projet 'Trade for Decent Work' qui est d'ailleurs appuyé par l'UE, on est tenu d'avoir une politique qui aille dans ce sens.» Telle a été l'explication donnée par un inspecteur du commerce en marge de l'ouverture de l'atelier de sensibilisation sur la Déclaration des principes tripartites de l'OIT pour les entreprises multinationales, le 5 juillet.

Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Trade for DecentWork ». En effet, dans le contexte des IDE, du commerce et au regard de l'utilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, il est primordial que toutes les parties prenantes du monde du travail considèrent et appliquent les principes énumérés dans la Déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales.

Notamment car les activités des multinationales ont, comme le souligne l'OIT, « une place importante dans le développement socio-économique de Madagascar ». En effet, « grâce à leurs influences auprès de leurs fournisseurs, les entreprises multinationales jouent un rôle capital dans la promotion du travail décent ». Cette déclaration est d'ailleurs mentionnée dans la Stratégie de l'Union Européenne en matière de commerce et d'investissement « Le commerce pour tous : Vers une politique commerciale et d'investissement responsable ».

Durables et responsables

Les principes énoncés dans la Déclaration sur les entreprises multinationales visent « à orienter les entreprises multinationales, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans des domaines tels que l'emploi, la formation, les conditions de travail et de vie et les relations professionnelles ». Des orientations qui se fondent pour l'essentiel « sur les principes contenus dans les conventions et les recommandations internationales du travail ».

Cette déclaration, forte d'un consensus tripartite, est également « le seul instrument international qui formule des recommandations à l'intention des entreprises afin de promouvoir des pratiques responsables, durables et inclusives, et qui a été élaboré et adopté par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs du monde entier ». « Les entreprises ont une politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Et je pense que cette RSE est déjà une traduction de la mise en œuvre de cette Déclaration sur les entreprises multinationales » a noté Béatrice Chan ChingYiu, Présidente de la Commission sociale du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM). Avant de rajouter : « Au-delà de la RSE, nous avons également la formation, puisque dans la déclaration, on prône la formation, et à Madagascar, je pense que nous sommes déjà un peu en avance car on a le Fonds malgache de formation professionnelle (FMFP) qui permet de sortir cette dynamique de formation et d'améliorer les compétences des travailleurs. »

Il faudrait ainsi, selon la représentante du GEM, « faire un partage de ces bonnes pratiques des entreprises multinationales pour, peut-être, les répercuter sur les entreprises nationales ». Cela pourrait d'après elle, avoir « un effet domino puisque les entreprises multinationales travaillent avec les entreprises locales à qui elles imposent souvent leurs normes ». Une feuille de route axée sur l'utilisation des outils internationaux et, en particulier, la Déclaration sur les entreprises multinationales et sur l'organisation des travailleurs pour améliorer les conditions de travail et les droits du travail, est sortie de cet atelier de trois jours de l'OIT.

Témoignage - Avotra Ny Aina Hanitranirina, Téléconseillère chez Comdata

« Je suis télé-conseillère chez Comdata depuis février 2019. J'ai pu combiner travail et études grâce à la flexibilité des horaires et aux conditions de travail ici. Et jusque-là, je trouve que je m'en sors très bien. J'ai pu développer mes compétences et acquérir plus d'expériences aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Pour ce qui est du salaire, je suis sûre qu'ici je gagne plus que dans la fonction publique, par exemple. Et pour l'instant, cela me convient pour ne pas dire que cela va même au-delà de mes attentes. Si l'on ne parle que de la voiture que la boîte m'a offerte récemment pour me récompenser. En effet, les entreprises comme Comdata vous font relever beaucoup de challenges, mais vous offrent également beaucoup d'opportunités et d'évolutions de carrière.

Et comme j'ai suivi une formation en Sociologie à l'Université, axée sur l'organisation et le travail, il me serait, par exemple, possible d'accéder au département des Ressources humaines. Ici, l'effort paie vraiment. Ce n'est pas parce que notre cœur de métier est le conseil en expérience client que nous ne gagnons que le salaire en retour. C'est un secteur dans lequel on peut vraiment envisager de faire carrière. »

Coffi Agossou, représentant résident de l'OIT - « Il faut que les modes d'intervention soient les mêmes partout »

L' l'Organisation Internationale du Travail met actuellement en œuvre le projet « Trade for DecentWork », sur un financement de l'Union Européenne. Un volet de ce projet s'adresse particulièrement aux entreprises multinationales. Coffi Agossou, Représentant résident de l'OIT pour Madagascar nous en dit plus.

Pouvez-vous nous dire en quoi consiste concrètement le projet « Trade for DecentWork » ?

Ce nouveau projet est financé par l'Union Européenne. Il prend en considération les principes et les outils nécessaires pour que les entreprises puissent travailler dans des conditions qui respectent les normes internationales du travail (NIT). L'un des objectifs de ce projet est de fournir des orientations et des outils pour que les entreprises multinationales puissent fonder leur politique sur des principes de base et de concrétiser la création d'emplois décents. Les principes de base dont nous parlons ici, sont les normes internationales du travail de l'OIT.

Et ceci passe, premièrement, par des emplois qui seront exempts de travail forcé, de travail des enfants, et beaucoup plus décents. Le deuxième principe est la formation. Les entreprises dans leur politique globale doivent favoriser la formation des travailleurs. Et le troisième principe, c'est les conditions de travail et de vie. Et là, il s'agit de salaire, de la Santé et sécurité au travail (SST), de conditions de sécurité sociale. Et les autres principes qu'on vise ici, c'est la politique générale et les relations professionnelles. C'est-à-dire que les multinationales doivent favoriser la syndicalisation et les négociations collectives.

Ce projet a été lancé en 2019 au Bangladesh, Myanmar et Vietnam. Pour quelles raisons Madagascar en bénéficie-t-il aujourd'hui ?

En fait, la crise de la Covid-19 a fait qu'il y a beaucoup de pertes d'emplois dans tous les secteurs. Et une étude de l'OIT et de l'Instat Madagascar a démontré qu'il y a eu plus de 27% de pertes d'emplois dans le secteur formel. Et l'on ne compte même pas le secteur informel. En outre, en 2019, il y a eu une étude de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Cnuced) qui a indiqué que Madagascar a bénéficié de 227 millions de dollars comme investissements étrangers.

Et ça, ce sont les multinationales qui en sont fondamentalement à la base. Ici à Madagascar, quand on parle de multinationales, il y a par exemple le QMM de Fort-dauphin, ou encore Ambatovy, etc. Il y a beaucoup de multinationales ici et leur rôle dans le développement du pays ainsi que dans la création d'emplois décents est primordial. C'est pourquoi l'OIT, en tant qu'organisation tripartite, invite ses mandants, à savoir le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, à mettre leurs efforts en commun pour pouvoir désigner un point focal qui pourrait faire le suivi de cette déclaration de principes pour les entreprises multinationales et les politiques sociales.

Depuis tout ce temps, les entreprises multinationales n'ont-elles pas été impliquées dans le processus d'instauration du travail décent à Madagascar ?

Les entreprises multinationales ont été informées. En effet, quand on dit multinationales, c'est qu'elles ont leur siège dans d'autres pays et viennent opérer à Madagascar. La déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales a été faite en 1977, pour être révisée en 2006 et dernièrement en 2017. Au niveau international, les représentations de ces entreprises font partie de cette initiative. Et ceci, par le biais des employeurs. Toutes les décisions prises au niveau de l'OIT sont, en effet, prises en consensus avec les employeurs qui représentent les multinationales, les travailleurs et le gouvernement.

À Madagascar, les multinationales sont informées. On ne peut pas dire qu'elles ignorent. J'étais allé visiter QMM et je sais qu'ils mettent en œuvre certaines parties de cette déclaration sur les multinationales. Mais l'idée ici est de les associer et les conscientiser un peu plus, et de mettre en place une structure de suivi de la mise en œuvre de cette déclaration. L'objectif de ce projet est alors de mettre en place un point focal qui pourrait, en utilisant les outils mis à disposition par l'OIT, de faire le suivi de la mise en œuvre de cette déclaration-là.

Quel plus apporte cette déclaration par rapport à l'Agenda du travail décent ?

Le plus est que l'Agenda du travail décent concerne tout le monde, aussi bien les entreprises nationales que les entreprises multinationales. Mais les entreprises multinationales ont une certaine particularité du fait qu'elles sont présentes dans plusieurs pays à la fois. Et généralement, les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et l'OIT veut que les entreprises multinationales aient un certain cadre international dans lesquels elles doivent opérer. C'est l'objectif de la déclaration sur les entreprises multinationales. Il faudrait que les modes d'intervention soient les mêmes partout.

C'est une approche centrée sur l'humain. L'humain au Canada, l'humain en Norvège, l'humain en Europe... Tous doivent avoir les mêmes valeurs que l'humain à Madagascar. Donc, les entreprises multinationales doivent avoir ce cadre global de la mise en œuvre de l'Agenda du travail décent. Donc la particularité, c'est que c'est seulement pour les entreprises multinationales.