Tunisie: News | Khazri décline l'offre de Basakeshir

Aux dernières nouvelles, le capitaine du Team Tunisie aurait émis le vœu de disputer une dernière saison avec Saint-Etienne.

Quel point de chute pour le capitaine de l'équipe de Tunisie, Wahbi Khazri ? A 30 ans, Khazri, sous contrat avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en juin 2022, va, certes, reprendre le chemin des entraînements du côté du Centre sportif RobertHerbin sans pour autant avoir reçu des garanties pour poursuivre jusqu'au bout de son mandat avec les Verts.

Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne, sachant que Claude Puel n'a jamais vraiment été emballé par une telle éventualité pour des raisons de gros sous et non pour des raisons techniques. On se rappelle ainsi que Khazri a été l'homme fort des Verts en fin de saison passée, alignant les buts et les passes décisives. Ce qui a ainsi permis à Saint-Etienne de sauver sa peau en Ligue 1.

Sauf que jusqu'à ce jour, le stratège tunisien est toujours sur la liste des partants, en attendant qu'un club veuille bien l'enrôler. Tout vient à point à qui sait attendre. Récemment, la formation turque de Basaksehir, basée à Instanbul, se serait positionnée pour engager le plus gros salaire de l'AS Saint- Etienne. Aux dernières nouvelles, Khazri aurait décliné l'offre et aurait surtout émis le vœu de disputer une dernière saison dans le Forez... .

Eduwo, la cible des cadors

Où évoluera le solide attaquant nigérian Kingsley Eduwo la saison prochaine ? Alors que l'EST lui fait les yeux doux après avoir sondé un autre ex-joueur du CSS, en l'occurrence Héni Amamou, Edwuo, libre de droit, n'est pas encore fixé, puisque l'ESS est aussi sur le coup. Et alors que son compatriote Kingsley Sokari, n'est désormais pas sûr de dénicher un point de chute en Tunisie parmi les cadors, Eduwo est, quant à lui, déjà courtisé par le champion et le vice-champion de Tunisie. A suivre.

Une pelouse neuve à Tataouine

La pose de la pelouse du stade Nejib-Khattab de Tataouine a finalement débuté. Le projet coûte plus d'un demi-milliard de nos millimes, précisément 550.000 dinars. Il permettra de désengorger à terme le Complexe sportif Mohamed-Boughnim de Ghomrassen.

JSK : report de l'AGE

L'Assemblée générale élective de la Jeunesse Sportive Kairouanaise, qui était programmée pour le 16 juillet 2021, a été reportée à une date ultérieure. Cette décision a été prise par les autorités locales, sur fond de la détérioration de la situation épidémique dans la ville.