Madagascar: Tentative d'assassinat contre Général Ravalomanana - Me Olala non convaincu de la véracité des faits

Réponse du berger à la bergère. A la suite de la conférence de presse tenue par la gendarmerie nationale par le biais du commandant de la section de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le colonel Tahina Ravelomanana, Mes Maka et Willy Razafinjatovo alias Olala ont également rencontré la presse, hier, au domicile de ce dernier.

Ils ont ainsi donné leur version sur la tentative d'assassinat contre le Secrétaire d'Etat à la gendarmerie nationale, le général de corps d'Armée, Richard Ravalomanana. Olala a été direct en martelant que « nous ne considérons pas la conférence donnée par les enquêteurs précédant le défèrement ». Et de se demander « est-ce qu'il y aurait un trafic d'influence ? » Soit, il n'est pas du tout convaincu de la véracité des faits ! Sur les armes à feu chargées, l'avocat de souligner qu'ils sont en possession d'un permis de port d'armes en bonne et due forme, étant donné que ces vendeurs de voitures sont toujours en possession de sommes d'argent assez importantes.

Preuves. De son côté, Me Maka a relaté ce qui s'est vraiment passé le jour du 23 juin et qui s'est terminé à Androndrakely avec l'arrestation de cinq individus, incarcérés par la suite. Et lui de se poser également la question « où sont les preuves de leur culpabilité ? ». Lors de leur procès, on en saura un peu plus sur les tenants et aboutissants de cette affaire.