Madagascar: L'ASEFIMA vise la relève

L'Association des Ex-footballeurs Internationaux Malgaches (ASEFIMA) organisera un tournoi pour les jeunes à la fin de ce mois de juillet. Quarante équipes issues de différents clubs et écoles de football seront attendues.

Les jeunes gâtés. Constituée officiellement en novembre dernier à Antalaha, l'Association des Ex-footballeurs Internationaux Malgaches (ASEFIMA) va droit au but pour développer le football malgache. Pour commencer sa mission, l'association organisera un grand tournoi réservé aux jeunes footballeurs de moins de 15 ans le week-end du 31 juillet et 1 août. Tous les clubs ou écoles de football ayant le certificat de conformité sont invités à y participer. Pourtant, l'effectif sera limité à 40 équipes dont les catégories sont les U11, U13 et U15. L'évènement se déroulera sur les terrains de l'Elgeco Plus au By-Pass.

« On exige le certificat de conformité des participants puisque l'association pousse aussi les clubs à respecter l'ordre. Toute falsification d'âge sera intolérable. Il faut respecter les trois catégories existantes. Ceux âgés de 15 ans et plus ne pourront pas y participer. Les trois premières équipes seront récompensées. Il y aura aussi des trophées individuels », a souligné le responsable technique, Olombelo Illico Hyacinthe, dit Côcô, lors d'une conférence de presse, hier au stade de l'Elgeco Plus.

Le droit d'engagement est de 50 000 ariary par équipe. Les inscriptions sont déjà ouvertes jusqu'au 26 juillet, un jour avant la réunion technique. Les 40 équipes engagées seront réparties en cinq poules de huit, et entameront les phases éliminatoires durant la première journée. Pour les U11 et U13, les matchs seront joués sur un demi-terrain à neuf joueurs, tandis que ceux des U15 et des phases finales se dérouleront sur un grand terrain. Une école de football peut aligner deux équipes dans deux catégories différentes.

« Il s'agit de notre première organisation. On devrait préparer la relève dès maintenant et c'est la base. Ce sera aussi une occasion pour les clubs et écoles de football de faire un échange », a ajouté le vice-président, Angelo Ferdinand. Un match amical entre l'ASEFIMA et les journalistes sportifs précèdera la finale des U15.

L'ASEFIMA est actuellement composée de 65 adhérents. Elle lance encore un appel à tous ses anciens coéquipiers dans l'équipe nationale, que ce soit dans la capitale ou dans les autres régions, à rejoindre l'association des ex-internationaux.