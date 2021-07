Madagascar: Pétrole amont et ressources stratégiques - Un levier de développement pour le pays

Malgré la transition énergétique, les ressources pétrolières et les minerais stratégiques restent une voie prometteuse pour atteindre l'émergence, selon les participants à la conférence-débat organisée hier à l'Hôtel de ville Analakely.

Le secteur pétrolier et les industries stratégiques constituent un levier de développement pour Madagascar. C'est ce qu'ont soutenu les intervenants à la conférence-débat sur le thème « Miser sur le secteur pétrolier amont : Risque ou opportunité pour le développement », organisée par Omnis (Office des mines nationales et des industries stratégiques), dans le cadre de la célébration de son 45e anniversaire. En effet, outre ses journées portes-ouvertes, cet organisme d'Etat organise du 8 au 10 juillet 2021, une série de manifestations, simultanément en présentiel et en mode virtuel, pour discuter de sujets liés au pétrole amont et aux ressources stratégiques.

Émergence. Selon le PCA d'Omnis, Stéphanie Delmotte, les ressources minérales de Madagascar restent encore sous-exploitées. Et pourtant, le peu d'études réalisées affichent déjà des résultats prometteurs. « Les collaborateurs de l'Omnis savent précisément quelles sont les orientations à adopter pour promouvoir le pays sur l'échiquier international en optimisant le potentiel de création de valeur ajoutée de nos richesses souterraines.

Notre plus grande force réside dans notre capacité d'élaborer des contrats de confiance avec nos partenaires internationaux, en continuant de nous perfectionner, de nous tenir à jour dans nos compétences mais parce que ces secteurs entrent parmi les moteurs de développement de notre pays. Omnis joue un rôle déterminant dans le plan émergence », a soutenu le PCA d'Omnis, dans son discours.

Pour sa part, le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra a soulevé l'importance du pétrole amont et des industries stratégiques, qui peuvent être déterminants, quant à la réalisation du Velirano N°10 du président de la République, relatif à la gestion durable de nos ressources naturelles. Les intervenants à la première conférence-débat d'hier, ont parlé de complémentarité entre les énergies renouvelables, et les énergies fossiles, qui sont déjà limitées dans le temps. A noter qu'Omnis a enregistré des réussites de projet, depuis son existence, si l'on ne cite que le cas du bloc 3104 de Tsimiroro, ou le partenariat avec Rio Tinto dans le secteur des mines.