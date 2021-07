Madagascar: Université d'Antananarivo - Des dérives dans la gestion financière

La gestion financière et comptable de l'Université d'Antananarivo n'est pas à l'abri des dérives. Et ce, pour la bonne et simple raison que les réglementations en vigueur ne sont pas totalement respectées.

L'on apprend, par exemple, que lors d'un audit réalisé en 2019, un peu plus de 6 milliards d'ariary de dépenses ont été gérés hors du cadre de l'agent comptable. Ce qui a impliqué des situations anormales puisque des deniers publics sont, dans ce cas, manipulés par des agents non habilités, n'ayant pas la qualité de comptable public.

Par ailleurs, des comptes bancaires ont été par exemple ouverts au nom des établissements de formation dont les signataires sont les agents payeurs. Autant d'entorses au principe de la bonne gestion des deniers publics, et qui ont provoqué des détournements se chiffrant par centaine de millions d'ariary.

Et pourtant, ces dérives auraient pu être évitées si la gestion financière et comptable des universités respectait convenablement les réglementations applicables aux établissements publics en général. Et ce, en attendant la nouvelle loi relative au statut et au régime des autonomies des universités.

Budgétisation unique

Mais pour le moment, les ressources publiques gérées par les universités doivent faire l'objet d'une budgétisation unique dans la loi de finances. Sur ce point, d'ailleurs, le ministère de l'Economie et des Finances rappelle que l'utilisation des fonds publics dans les universités publiques doit aussi respecter les principes des finances publiques édictés par la Loi Organique sur les Lois de Finances (LOLF), notamment la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.

Ce qui n'est apparemment pas le cas puisque les récentes investigations réalisées au niveau de la gestion financière des universités ont fait ressortir des malversations, notamment, en ce qui concerne les comptes bancaires mouvementés par les comptables de fait au sein de l'Université d'Antananarivo.

En tout cas, les universités doivent se conformer à l'ensemble des règles régissant les établissements publics, à savoir la gestion des comptes bancaires par l'agent comptable ; l'intégration de toutes les ressources de l'université dans le budget unique de l'établissement, et ce par respect des principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, ainsi que de la transparence des informations financières.

Mais pour éviter un blocage, les procédures actuelles sont encore autorisées jusqu'au 31 octobre et sous la condition que les procédures de décaissement, au niveau de ces comptes, respectent celles édictées par les réglementations en vigueur. Au-delà de ce délai, la passation desdits comptes devra être effectuée, et leur gestion sera confiée à un comptable public patent. En somme, on s'achemine vers le retour à l'ordre des choses.