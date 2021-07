Madagascar: Pro-League - AS Adema reçoit son trophée

La cérémonie de remise de trophée et de médailles à l'équipe championne de l'orange Pro-League, AS Adema, s'est déroulée, hier, à l'hôtel Novotel. Un mois après son sacre, l'équipe aéroportuaire a enfin reçu son trophée.

Créé en 1991, l'AS Adema figure parmi les rares clubs qui ont su s'adapter à toutes les situations malgré les circonstances. L'équipe d'Ivato remporte ainsi son 4e titre national. 13 équipes en provenance des quatre coins de l'île ont partagé leurs joutes depuis le mois de janvier avec la formule aller et retour de compétition de zone et une poule des AS.

Malgré la situation sanitaire, la compétition a pu se tenir jusqu'à terme. « La situation sanitaire à Madagascar due à la Covid-19 à bouleversé beaucoup de programmes dans le monde entier et le domaine du sport n'a pas été épargné. Raison pour laquelle nous tenons à adresser nos remerciements à l'endroit de l'Organisateur de l'OPL et tous ceux qui ont apporté leurs précieuses contributions pour assurer la bonne réussite de l'organisation et déroulement de ce championnat dans un contexte très difficile lié à cette pandémie.

Sans vos engagements et votre détermination, cette compétition footballistique n'aurait pas pu se tenir à terme », a souligné Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports. Le football a une fois de plus montré qu'il est un facteur d'union et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité. L'AS Adema représente ainsi la Grande Île à la Champion League de la CAF.