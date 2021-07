Madagascar: Enseignement secondaire - Dotation de ressources pédagogiques aux enseignants de « SES »

Les clés USB 32 GB fournies par le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France contenant les ressources numériques pour la discipline SES.

350 enseignants en charge de la nouvelle discipline Sciences économiques et sociales (SES) ont bénéficié d'une formation au niveau des 18 bassins sur tout le territoire national. Des clés USB contenant des ressources pédagogiques leur ont été remises.

Des avancées majeures. La mise en œuvre de la réforme du programme scolaire est sur de bons rails. C'est le cas pour la nouvelle discipline de Sciences économiques et sociales (SES) pour les classes de seconde, première et terminale. C'est dans cette optique que le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France a appuyé la formation de 350 enseignants de cette matière pour renforcer leurs compétences pédagogiques.

Cette formation a pris fin hier, et tous les enseignants ont été dotés de clés « USB » de 32 GB chacune par le SCAC. Leurs formateurs en ont également bénéficié. Ce support contenant des documents PDF et tutoriels vidéo relatifs à cette nouvelle matière est un vrai bagage pédagogique pour ces bénéficiaires.

Opportunités. Ces enseignants fraîchement formés sont tout de suite opérationnels et ont déjà reçu leurs postes d'affectation. Non seulement ils disposent des notions pédagogiques pour mettre en œuvre l'art d'enseigner mais ils ont également reçu les acquis académiques relatifs à la discipline SES composée de quatre domaines dont l'économie, la sociologie, le droit et les sciences politiques.

Le Directeur général en charge de la pédagogie (DGP) auprès du ministère de l'Education nationale (MEN), Andriamiakatsilavo Raoniherijaona n'a pas manqué de féliciter cette initiative du SCAC, mais il a aussi noté dans la foulée que ces supports de cours numériques aideront les enseignants dans leurs préparations des cours. « En vue d'atteindre les objectifs du Plan sectoriel de l'éducation qui consistent entre autres à améliorer la qualité de l'éducation, la formation des enseignants reste indispensable. Désormais, ils disposent de tous les bagages nécessaires pour atteindre cet objectif », a-t-il indiqué.

Le DGP, Andriamiakatsilavo Raoniherijaona, n'a pas manqué d'encourager les enseignants durant la remise des clés à Fianarantsoa.

Orientation. La discipline SES est l'une des disciplines de base de la nouvelle série OSE (Organisations-Sociétés-Économie). Elle est réservée aux élèves privilégiant l'étude des sciences sociales incluant l'organisation des entreprises, de l'économie et de la société dans laquelle nous vivons. En d'autres termes, elle consiste à enseigner la culture entrepreneuriale aux élèves. L'introduction de cette discipline est une innovation majeure dans l'enseignement car les apprenants auront déjà l'opportunité de se familiariser avec ces nouvelles thématiques avant leurs études supérieures. À rappeler que les séries L, S et OSE sont effectives au baccalauréat à partir de cette session 2021.