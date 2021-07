Madagascar: « Caravane du Sud » - Fin de la distribution de vivres ce mois

L'appui aux ménages dans le Sud, frappé de plein fouet par le « kere », prendra fin ce mois. Ceci concerne les deux caravanes qui ont été mobilisées dans cette partie du pays mais d'autres projets sont encore en gestation.

145 345 ménages. C'est l'effectif des foyers bénéficiant, jusqu'ici, de la distribution de vivres dans le cadre de l'appui de l'Etat malagasy à la population victime du « kere » dans le Sud. Environ 1971 tonnes de riz ont été également distribuées à travers les deux caravanes du Sud menées avec la coordination des CCOK (Centre de commandement opérationnel contre le Kere) et appuyées par la CPGU (Cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences) à la Primature.

Au début de cette semaine, une équipe de la CPGU dirigée par la coordonnatrice de l'ARC (African risk capacity) , Mbolatiana Andriamiarinosy, qui est en mission de suivi et supervision des opérations dans le Sud, a assisté et participé à la distribution de vivres dans les communes de Gogogogo, Vohitana, Berohy Sud, Ankilizato et Ankiliabo du district d'Ampanihy. Durant cette descente, 1 760 ménages en étaient les bénéficiaires, à raison de 25 kg de riz par ménage. D'une manière générale, la CPGU a communiqué que les distributions de vivres sont prévues prendre fin vers la fin de ce mois.

Extension. En dehors des districts d'Amboasary, Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Bekily , les aides humanitaires sont étendues jusque dans les districts d'Ampanihy et de Benenitra en raison des difficultés alimentaires rencontrées par la population dans ces localités. L'approvisionnement en eau potable n'était pas en reste durant cette opération.

Plus de 51 000 ménages des 18 communes des districts d'Ambovombe et de Tsihombe ont bénéficié gratuitement d'eau potable dans des bidons, du savon et des flacons de Sur'eau. Les ménages bénéficiaires de ces réponses d'urgence ne se sont pas contentés des vivres distribués par l'Etat. En parallèle, ils ont pu développer quelques cultures, notamment de patate douce, de citrouille, de maïs ou encore de manioc grâce aux pluies tombées depuis le mois de mars.