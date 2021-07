Afrique: Covid-19 - Hausse de 20 % des contaminations par rapport à la semaine dernière

L'Afrique a vécu la semaine la plus désastreuse de l'histoire des pandémies. Le constat a été fait par l'Oms qui a dénombré 251.000 nouvelles contaminations depuis le 4 juillet 2021.

L'Afrique connaît la plus intense phase de propagation du coronavirus. L'alerte a été donnée, hier, 8 juillet 2021, par l'Organisation mondiale de la santé (Oms), dans un communiqué envoyé à la rédaction. Si l'on se fie au document, les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter depuis sept semaines, précisément depuis le 3 mai, date de début de la troisième vague de la pandémie. L'Afrique a enregistré plus de 251.000 nouveaux cas de Covid-19 depuis le 4 juillet 2021. Soit une hausse de 20% par rapport à la semaine précédente, ce qui représente un dépassement de 12 % par rapport au pic du mois de janvier 2021.

Selon la même source, cette recrudescence de la maladie est désormais une réalité dans 16 pays africains, puisque le Malawi et le Sénégal se sont ajoutés à la liste des pays concernés, cette semaine. Le variant Delta a été détecté dans 10 de ces pays. « L'Afrique vient de vivre la semaine la plus désastreuse de l'histoire des pandémies sur le continent. Mais le pire reste à venir, car la troisième vague ne cesse de s'étendre de façon accélérée et gagne du terrain », a fait observer le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'Oms pour l'Afrique.

Cette hausse des contaminations intervient au moment où le niveau de vaccination demeure le plus faible sur le continent que partout ailleurs dans le monde. « Après le ralentissement considérable constaté au cours du mois de mai et au début du mois de juin, la distribution des vaccins par le Mécanisme Covax reprend de la vitesse. Au cours des deux semaines précédentes, plus de 1,6 million de doses ont été déployées en Afrique par le mécanisme Covax.