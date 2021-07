Algérie: Ligue 1 - Statu quo en haut du classement, le NAHD et Relizane respirent

Alger — Le choc au sommet de la 30e journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputé jeudi soir, entre le leader l'ES Sétif et son dauphin le CR Belouizdad n'a pas donné de vainqueur (0-0), alors que le NA Hussein-Dey et le RC Relizane victorieux, respectivement, devant le CA Bordj Bou Arréridj (3-0) et le WA Tlemcen (1-0), ont réussi à s'extirper de la zone de relégation.

Dans le duel pour la course au titre, l'ES Sétif (1ere - 60 pts) n'a pas réussi à creuser l'écart en tête du classement, en se contentant du point du match nul face à son poursuivant direct le CR Belouizdad (2e - 57 pts), qui aura la chance de revenir à hauteur des Sétifiens, à l'occasion du match en retard face à la JS Kabylie.

Même score de parité (1-1), dans l'opposition entre le troisième du classement, la JS Saoura (54 pts) et le quatrième le MC Oran (50 pts). La JSS a ouvert le score en fin de première mi-temps par Hamidi (45'+3'), mais les visiteurs ont réussi à égaliser par l'intermédiaire de Khettab (57').

De son côté, l'USM Alger (49 pts) a réussi à remonter à la 5e place du classement suite sa victoire à domicile devant l'USM Bel Abbès (3-1), profitant de la défaite du MC Alger face l'US Biskra (2-1).

Le Mouloudia (6e - 48 pts) concède à cette occasion sa troisième défaite consécutive en déplacement, alors que l'US Biskra (12e- 36 pts) s'éloigne de la zone de relégation.

Dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, le NA Hussein-Dey et le RC Relizane vainqueurs, respectivement, devant le CA Bordj Bou Arréridj (3-0) et le WA Tlemcen (1-0), ont réussi à s'extirper de la zone de relégation, occupée désormais par le WA Tlemcen (17e - 30 pts), l'USM Bel Abbès (18e - 24 pts), le CABB Arréridj (19e - 21 pts) et la JSM Skikda (20e - 17 pts)

Cette 30e journée de Ligue 1 a, également, enregistré les victoires à domicile du NC Magra contre le CS Constantine (1-0), de l'AS Ain M'lila devant le Paradou AC (2-1) et l'ASO Chlef devant l'O Médéa (1-0).

Pour rappel, le match JSM Skikda - JS Kabylie est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des "Canaris", samedi en finale de la Coupe de la Confédération, face aux Marocains du Raja Casablanca, à Cotonou (Bénin, 20h00).