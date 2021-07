Togo: Les hommes de médias suffisament "outillés" par l'ANPC sur la communication en temps de crise

L'Agence Nationale de la Protection civile (ANPC) outille les professionnels de médias sur la communication en temps de crise à travers une session de formation qui a débuté ce mercredi 07 juillet 2021 à Lomé.

Placée sous le thème "Dynamisation et formation des professionnels de medias, dont 50% de femmes, pour la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communal", cette rencontre a pour but de renforcer les capacités des professionnels de medias dans le Grand Lomé et les 5 régions du Togo pour une meilleure communication sur la réduction des risques de catastrophes et les changements climatiques.

« Dans tous les domaines, on a besoin d'avoir une spécialité, donc la réduction des risques et catastrophes étant également un domaine assez sérieux, nous nous sommes dits qu'à un moment donné, il faut outiller les journalistes de manière à ce qu'ils soient formés par rapport à comment couvrir ces genres de situation parce que cela devient ce que nous appelons communication de crise et quand c'est une communication de crise, naturellement il faut certaines étapes à franchir », a expliqué Aimé Ekpé, un des formateurs.

De son côté, le Directeur général adjoint de l'ANPC, M. Ouro-Salim Rahim a ajouté que cette rencontre va permettre à son institution et aux participants de s'accorder sur les nouvelles thématiques de la réduction des risques et catastrophes pour une meilleure coordination des actions de prévention et de gestion des situations d'urgences au Togo.

Il a par ailleurs souligné que les risques et catastrophes sont tous les événements malheureux qui viennent chambouler l'ordre préétabli dans une société.

Plusieurs thématiques vont être abordées au cours de cette formation entre autres le rôle des professionnels de médias sur la gestion des risques de catastrophes, les concepts usuels en gestion de risque et catastrophes, le Système d'Alerte Précoce aux inondations.

Au total, 90 professionnels de médias seront outillés à l'issue de cette série de formation.